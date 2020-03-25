【減壓食譜】疫症當前宜吃甜品減壓　達人教低升糖有機椰子朱古力球【有片】

▲ 宅家避疫，達人教用有機食材如椰棗、奇亞籽 、冷榨椰子油，生可可粉等Super Food，來製作低升糖減壓的朱古力球。

常說朱古力能緩解情緒低落，使人興奮；只是除非是吃黑朱古力，否則市面上的加工或牛奶朱古力，吃多了還是不太好有益。所以用有機食材如椰棗、奇亞籽 、冷榨椰子油，生可可粉等來製作有益的朱古力球，以上都屬於Super Food，加上純天然，無添加，無論是雪凍或做完後即吃都同樣美味。

▲ 材料全是有機的超級食物。(湯炳強攝)

這款朱古力球，食落口感有點像金莎，但其甜味是來自椰棗的糖，所以製作此朱古力是不用加任何糖份。嗎哪有機站負責人吳翠芳(Nerrisa)說：「做這個零食真的非常簡單，只需把所有材料搓揉在一起，放進雪櫃冷凍便成。而且用的材料全是超級食物，又沒有任何加工、烘焙及調味，最重要是其中的生可可粉，是含抗氧化食物排行榜最高。」

達人教做有機椰子朱古力球，去片

而其他的材料如椰子油、椰子活腦素(即椰子粉)都是對腦部、身體等有益，至於用奇亞籽、南瓜子等則增加口感，她提議可因應個人喜好，改為腰果、杏仁片、花生碎亦可。

材料 分量 有機椰棗 150g 有機冷榨椰子油 4湯匙 椰子活腦素 3湯匙 生可可粉 3湯匙 奇亞籽 2湯匙 南瓜子 50g 岩鹽 少許

另外，準備裝飾用材料：

生可可粉 10g 椰子活腦素 10g 藍莓乾 20g

▲ 在雪櫃拿出來後，可再篩上生可可粉，增添朱古力風味。(趙景隆攝)

做法：

1.先把椰棗去核，然後可用剪刀剪碎棗肉(用刀切亦可)。

▲ 椰棗去核後再切碎。(趙景隆攝)

2.加入奇亞籽、南瓜子。

3.加入椰子活腦素、椰子油和少許鹽。

▲ 把各樣種材料分次放入，椰子油宜最後加入。(趙景隆攝)

4.輕力把所有材料撈勻，並開始以雙手搓麵糰般搓揉。

▲ 把所有材料用手搓勻成麵糰狀。(趙景隆攝)

5.很快便會成為麵糰，捏起少許逐粒搓成小圓球狀。

▲ 然後逐小成小圓球狀。(趙景隆攝)

6.放好後，灑上生可可粉，置冰格(半小時可食)或普通格(1.5小時可食)冷凍便成。

貼士：朱古力能量球放入冰格可保存期3個月，普通格則可保存期3日，吃時置室溫後可以享用。

記者：趙景隆