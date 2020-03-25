【減壓食譜】疫症當前宜吃甜品減壓 達人教低升糖有機椰子朱古力球【有片】
常說朱古力能緩解情緒低落，使人興奮；只是除非是吃黑朱古力，否則市面上的加工或牛奶朱古力，吃多了還是不太好有益。所以用有機食材如椰棗、奇亞籽 、冷榨椰子油，生可可粉等來製作有益的朱古力球，以上都屬於Super Food，加上純天然，無添加，無論是雪凍或做完後即吃都同樣美味。
這款朱古力球，食落口感有點像金莎，但其甜味是來自椰棗的糖，所以製作此朱古力是不用加任何糖份。嗎哪有機站負責人吳翠芳(Nerrisa)說：「做這個零食真的非常簡單，只需把所有材料搓揉在一起，放進雪櫃冷凍便成。而且用的材料全是超級食物，又沒有任何加工、烘焙及調味，最重要是其中的生可可粉，是含抗氧化食物排行榜最高。」
達人教做有機椰子朱古力球，去片
而其他的材料如椰子油、椰子活腦素(即椰子粉)都是對腦部、身體等有益，至於用奇亞籽、南瓜子等則增加口感，她提議可因應個人喜好，改為腰果、杏仁片、花生碎亦可。
|材料
|分量
|有機椰棗
|150g
|有機冷榨椰子油
|4湯匙
|椰子活腦素
|3湯匙
|生可可粉
|3湯匙
|奇亞籽
|2湯匙
|南瓜子
|50g
|岩鹽
|少許
另外，準備裝飾用材料：
|生可可粉
|10g
|椰子活腦素
|10g
|藍莓乾
|20g
做法：
1.先把椰棗去核，然後可用剪刀剪碎棗肉(用刀切亦可)。
2.加入奇亞籽、南瓜子。
3.加入椰子活腦素、椰子油和少許鹽。
4.輕力把所有材料撈勻，並開始以雙手搓麵糰般搓揉。
5.很快便會成為麵糰，捏起少許逐粒搓成小圓球狀。
6.放好後，灑上生可可粉，置冰格(半小時可食)或普通格(1.5小時可食)冷凍便成。
貼士：朱古力能量球放入冰格可保存期3個月，普通格則可保存期3日，吃時置室溫後可以享用。
記者：趙景隆