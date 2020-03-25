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【減壓食譜】疫症當前宜吃甜品減壓　達人教低升糖有機椰子朱古力球【有片】

休閒 11:08 2020/03/25

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

宅家避疫，達人教用有機食材如椰棗、奇亞籽 、冷榨椰子油，生可可粉等Super Food，來製作低升糖減壓的朱古力球。

常說朱古力能緩解情緒低落，使人興奮；只是除非是吃黑朱古力，否則市面上的加工或牛奶朱古力，吃多了還是不太好有益。所以用有機食材如椰棗、奇亞籽 、冷榨椰子油，生可可粉等來製作有益的朱古力球，以上都屬於Super Food，加上純天然，無添加，無論是雪凍或做完後即吃都同樣美味。

材料全是有機的超級食物。(湯炳強攝)

這款朱古力球，食落口感有點像金莎，但其甜味是來自椰棗的糖，所以製作此朱古力是不用加任何糖份。嗎哪有機站負責人吳翠芳(Nerrisa)說：「做這個零食真的非常簡單，只需把所有材料搓揉在一起，放進雪櫃冷凍便成。而且用的材料全是超級食物，又沒有任何加工、烘焙及調味，最重要是其中的生可可粉，是含抗氧化食物排行榜最高。」

達人教做有機椰子朱古力球，去片

而其他的材料如椰子油、椰子活腦素(即椰子粉)都是對腦部、身體等有益，至於用奇亞籽、南瓜子等則增加口感，她提議可因應個人喜好，改為腰果、杏仁片、花生碎亦可。

材料 分量
有機椰棗 150g
有機冷榨椰子油 4湯匙
椰子活腦素 3湯匙
生可可粉 3湯匙
奇亞籽 2湯匙
南瓜子 50g
岩鹽 少許

另外，準備裝飾用材料：

生可可粉 10g
椰子活腦素 10g
藍莓乾 20g

在雪櫃拿出來後，可再篩上生可可粉，增添朱古力風味。(趙景隆攝)

做法：
1.先把椰棗去核，然後可用剪刀剪碎棗肉(用刀切亦可)。

椰棗去核後再切碎。(趙景隆攝)

2.加入奇亞籽、南瓜子。

3.加入椰子活腦素、椰子油和少許鹽。

把各樣種材料分次放入，椰子油宜最後加入。(趙景隆攝)

4.輕力把所有材料撈勻，並開始以雙手搓麵糰般搓揉。

把所有材料用手搓勻成麵糰狀。(趙景隆攝)

5.很快便會成為麵糰，捏起少許逐粒搓成小圓球狀。

然後逐小成小圓球狀。(趙景隆攝)

6.放好後，灑上生可可粉，置冰格(半小時可食)或普通格(1.5小時可食)冷凍便成。   

貼士：朱古力能量球放入冰格可保存期3個月，普通格則可保存期3日，吃時置室溫後可以享用。

記者：趙景隆

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