【新冠肺炎】蘭桂坊飯聚多1人確診　曾訪英國疑為感染源頭

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

本港今日新增確診新冠肺炎確診個案，再有一人涉及蘭桂坊飯聚後確診，屬第332宗確診32歲男患者，曾與第191宗、第217宗及第250宗確診個案於蘭桂坊飯聚，亦於潛伏期內訪英國。衞生防護中心表示，第332宗患者訪英期間曾與友人聚餐，席上有人確診感染，不排除此個案屬蘭桂坊飯聚感染群組源頭。

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今日新增的第332宗確診32歲男子一直未有症狀，曾於3月4日至11日到訪英國，期間曾與友人聚餐，返港後於3月13日曾與第191宗、217宗及250宗個案到蘭桂坊飯聚；惟及後得悉朋友確診，自行求醫進行檢測，並於今日確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，同樣出席飯聚的患者部分未有外遊記錄，不排除第332宗患者屬群組感染源頭，惟仍指不知患者帶病毒多久等，需再作調查。

根據早前中心提供資料，第191宗確診的34歲女子曾出席愉景灣婚禮，亦3月13日曾與第217宗35歲男子及第250宗27歲女患者到蘭桂坊飯聚，3人先後確診。而據指第217宗男患者被指3月13日發病當日，三度於中環蘇豪區及蘭桂坊一帶轉場消遣；其後兩日亦曾到訪蘭桂坊一帶或附近出沒，亦曾三度轉場。

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責任編輯：陳正怡