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【新冠肺炎】尖沙咀酒吧形容港府禁賣酒屬無稽之談　員工憂生意受損終成失業大軍

社會 19:00 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

尖沙咀諾士佛臺食肆及酒吧林立，是不少市民飲酒聊天之選，惟現時人流大減，顧客瘳瘳可數。（湯炳強攝）

新冠肺炎疫情持續，部分個案涉及酒吧聚會、婚宴及飯局。港府今日（23日）建議修例規定全港8,600間領有酒牌的酒吧及食肆暫時停止售賣酒類飲品。有酒吧批評措施屬無稽之談，亦有員工憂會影響生計。

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尖沙咀諾士佛臺其中一間酒吧的主任Andy 批評政府做法屬無稽之談，認為責任不在酒吧身上，而是市民沒有遵守強制檢疫令或避免社交接觸。他說，酒吧有9成生意都是賣酒水，若不能賣酒，難免需要停業，或轉型做cafe（咖啡室）求存，「停賣（酒）幾耐就停業幾耐。」

Andy又稱，受去年社會事件影響，酒吧每月生意下跌至少2成，疫情爆發至今整體營業額更按年少3成，剛過去的周末更跌超過一半，「以昨日（23日）為例，正常可以做到3萬元生意，最後都少了6成。」他希望當局提供措施支援業界，但不會給予很大寄望。

【新冠肺炎】港府將立法推禁酒令　全港8600間食肆禁售酒類飲品

酒吧主任Andy批評政府「禁賣酒」建議屬無稽之談。（陳曉瑩攝）

另一名酒吧員工Arjun Gurung則稱，措施有好也有壞，好處是再次提醒市民要減少社交接觸，降低病毒傳播風險，確保大眾安全，惟壞處是酒吧生意將會受損，員工會因而失業。他形容，受疫情影響，酒吧生意一落千丈，由以往日做4萬元生意，跌至近日最低只有數千元生意，擔心持續下去會影響生計。

記者：陳曉瑩

疫情 失業 新冠肺炎 武漢肺炎 酒吧

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