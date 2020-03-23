【文憑試2020】文憑試中英文口試取消　考評局增其餘各卷比重

▲ 受新冠肺炎疫情影響，今屆中學文憑試（DSE）中英文科口試取消，其餘各卷別或校本評核比重有所提升。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府日前宣布中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日開考，中英文科口試取消。香港考試及評核局今日（23日）公布調整後的中英文科各卷別評核比重，中文科各卷比重均上調2至4個百分點，英文科校本評核所佔比重增加10個百分點至25%，公開試其餘各卷比重則未有改變。

按考評局修訂後的科目評核大綱顯示，中文科刪減說話卷後，公開試所佔比重由80%下調至76%，閱讀卷及寫作卷比重均由24%增至28%，聆聽及綜合卷則由18%增至20%；校本評核比重由20%增至24%，當中屬必修的閱讀活動所佔比重，由6%增至7.2%，兩個選修單元（日常學習表現及單元終結表現）則由14%增至16.8%。

考評局解釋，中文科口試所考核的能力，與其他卷別並不相同，故取消口試後，說話分部將會取消，故需按比例調整其餘各卷的比重。

至於英國語文科，校本評核比重由15%，增加10個百分點至25%。考評局指，英文科口試及校本評核皆考核説話能力，按原來的評核架構兩者合組為該科的說話分部，因此口試所佔的10%將加至校本評核。至於公開試餘下3份試卷，包括閱讀卷、寫作卷，以及聆聽及綜合卷的比重，分別維持在20%、25%及30%。

考評局補充，在成績單及證書上，中文科將只列出科目成績及3個分部成績（即閱讀、寫作及聆聽與綜合能力），而英文科則維持匯報科目成績及4個分部成績（即閱讀、寫作、聆聽與綜合能力及說話）。

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記者：馮琪雅