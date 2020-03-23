【醫生殉職】急症醫生染新冠肺炎離世　子女淚崩︰爸爸永不言休是英雄

▲ 法國有名醫生感染新冠肺炎死亡。

新冠肺炎全球大流行，病毒非常兇猛，奪去不少人的性命，日前法國一名醫生亦因而喪命。截止3月23日，法國接近14,460宗，當地衞生部部長日前透露，出現首宗醫護人員因新冠肺炎而殉職的個案，當地傳媒揭發死者是一名急症室醫生，其子女亦在facebook發文哀悼爸爸。

綜合法國當地媒體報道，衛生部部長Olivier Véran於星期日（22日）表示，21日有一名醫生因新冠肺炎離世，Olivier表示這是法國首宗醫生感染疫症死亡案例，基於醫療保密原則、尊重家屬意願，他未有透露細節內容及醫生姓名。

我們國家和這名偉大醫生的家庭，都為此付出了沉痛的代價。

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急症室醫生感染

其後，法國國家電視台揭發，殉職醫生工作於貢比涅醫院，貢比涅（Compiègne）是位於巴黎東北80公里的一處小鎮，該醫院是法國疫情最早爆發的地區，疫情嚴峻，貢比涅醫院一名急診室醫生感染了新冠肺炎，轉診至法國北部大城市里爾後病逝。

在該醫生個人Facebook專頁「HR Razaf」3月21日晚，其子女發佈了父親離世的消息，帖文提及爸爸工作充滿熱誠，從不言休，身體一直很強壯健康，可是身體再好也敵不過非常厲害的新冠肺炎。

我的父親是英雄，他在Compiègne擔任急症醫生，因為冠狀病毒離開了，太快……他留下一個永遠不會忘記他的家庭，感謝里爾醫院的照顧者，他們嘗試了一切方法治療爸爸。

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子女呼籲大眾留在家

有關帖文多達4萬名網民關注，3萬8千多次分享，網民表示哀痛，感謝醫生爸爸的偉大付出。

子女不時更新爸爸的Facebook，昨天（22 日）上載了爸爸抱著孫子的黑白相片，附註了「爺爺」字眼，他的離世對家人是一大打擊。另外，相片註有「待在家中」，希望民眾為了在前線的醫護，在疫情下好好留在家中，避免外出受感染，保護自己之時，亦不會加重醫護的工作負擔。

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責任編輯︰王明芳