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「禁酒令」減聚眾是否行得通？　政界認為穩民心大於實際效果

政治 19:35 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

港府將建議全港8600間食肆、酒吧或領有酒牌的食肆賣酒，以減少人群接觸（陳靜儀　攝）

本港近星期新增的確診個案，絕大部份都是從歐美等地抵港人士傳入。結果，特首林鄭月娥祭出「禁酒令」，限制持酒牌的食肆及酒吧賣酒，藉以減少聚眾活動。不少立法會建制派議員私下坦言，市民不去酒吧，一樣可以在家中等各種方式聚會，認為政府推出新措施的考慮，主要用於穩定民心，大於真正的效果。

事實上，政府上周四收緊入境政策，要求抵港人士都要接受14天自行家居檢疫，大批在歐美的港人提早趕抵香港，令外地傳入的確診個案大幅上升。然而，有資深建制派人士坦言，這些新增個案中，只有極少數是來自非本港居民，因此，政府今次「封關」禁止非本港居民入境，只是展示一種政治態度，但從科學角度，做與不做根本沒有分別的。

近日有一些接受自行家居檢疫的年輕人，甩了電子手帶到外面吃車公仔，以及在山頂打波，然而再把相片上載到社交平台。有政界中人指，港府一直不想封關，但估計這些行為，造成了很負面的社會觀感，質疑政府無能力防止他們外出，亦認為他們亦不太自律，多少成為政府決定「封關」的最後一根稻草。

多名立法會議員亦坦言，政府一旦推出「禁酒令」，市民亦可轉而在家聚會，亦可以繼續飲酒，有親密行為，所以現時最重要的問題是，要靠接受家居檢疫的人士自律。

撰文 : 傅流螢

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