【法證先鋒IV】李施嬅滯留加國獲好姊妹慰問　順利返港戴上監察手帶自律隔離

▲ 李施嬅終於由加拿大回到香港。

《法證先鋒IV》Dr.Man李施嬅早前在加拿大拍攝劇集《血與水》（Blood & Water），因加國疫情致劇組停工，滯留加國的施嬅，幾經辛苦撲到機票由溫哥華等候航班回港。今日黄昏時份，李施嬅終由溫哥華順利抵港，施嬅並響應醫護呼籲，戴上隔離用電子手帶，預備留家自我隔離14日。

李施嬅日前表示會先由多倫多搭機到溫哥華，再等候返港機票，日前她稱已成功買到回港機票，臨走前她也有拍片直擊加拿大市況，並指返港後再自律作家居檢疫。

▲ 李施嬅表示14日的隔離期間將足不出戶。（東星圖片）

李施嬅加國驚見行山客不帶口罩，詳情請看：https://bit.ly/2UcMtIM

李施嬅於今日約黃昏時間，由溫哥華順利回到香港，戴上黑帽、口罩、心口掛有迷你空氣淨化機的施嬅在機場接受媒體訪問，她並展示手腕戴上衛生署安排的隔離檢疫的電子手帶，另外亦拿著衛生署準備的一大包物資，將會用作收集口水樣本的測試的用品。

她表示返港在機場檢疫過程大致順利，約半小時內完成所有手續。施嬅稱：「交了健康申報表，檢查我的地址及電話是否正確。因我沒病徵，故不需探熱，跟平時抵港檢查一樣，經過量體溫機就可，過程好暢順。」

施嬅指在機上完全沒去洗手間也沒有進食，只帶備水樽並用飲管飲，上機便消毒座位，戴上眼鏡，覺覺時則戴上眼罩，再用被笠著，落機時拿行李車都有消毒，好安全！」

▲ 李施嬅戴上隔離檢疫的電子手帶。（東星圖片）

李施嬅買不到機票返港感慨：最嚴重症狀是恐慌，詳情請看：https://bit.ly/3986OmF

施嬅表示在溫哥華因買不到機票，故等了約一星期，才臨急有回港機票。她分享加拿大情況嚴重，當地人並非不想戴口罩，只是很多人買不到。施嬅慶幸自己出發前已有準備，並將部分口罩派予劇組同事。

日前在溫哥華閒時行山的施嬅，稱當地人都很友善，行山時更有人影合照，不過她覺保持兩米距離會好些，她又感不到有排華情況。

李施嬅之前在IG也分享過，滯留加國時得到不少好友慰問，包括「胡說八道」一班好姊妹，胡杏兒更揚言要包機送她回港，另外，在加國生活的鍾嘉欣，也願意收留她。不過李施嬅感到嘉欣家中有小朋友，不想影響她們，故婉拒了好意。

▲ 李施嬅感謝「胡說八道會」一班好姊妹暖心關懷。（取自IG）

而李施嬅順利返港後，表示會接受隔離，未來兩星期不會出門，因是自己一個人住，她會叫外賣應付日常飲食。因此她也不能出席《法證先鋒IV》的大結局宣傳活動，而她在加國拍攝劇集，也未知何時復工。