【新冠肺炎】曾出席愉景灣婚宴　確診星巴克員工巡視6間分店需停業【附分店地址】

▲ 機場2間星巴克分店亦需暫時停業。

連鎖咖啡店「星巴克」一名員工確診感染新型肺炎。星巴克發言人指，獲悉一名職員曾於3月14日出席愉景灣婚宴，並於3月22日確診新冠肺炎，該名職員擔任管理工作，曾到6間分店巡視，包括位於沙田置富第一城、沙田新城市廣場第一期、沙田新城市中央廣場、梅窩及香港國際機場離港層2號及11號閘口附近的分店。

▲ 機場2間星巴克分店亦需暫時停業。曾耀輝攝

星巴克強調，該名職員不會直接接觸顧客，獲悉有關個案後，已迅即關閉該名職員曾到訪的6間分店，並按照政府最新指引進行全面深度清潔及消毒；該名職員目前正接受治療，而與該名職員有緊密接觸的同事亦需作家居自我隔離。

星巴克表示，一直十分重視衞生及清潔，並已於全線分店採取一系列措施，包括定時消毒及清潔分店環境及用具、提供酒精搓手液供顧客使用、暫時停止自攜杯服務等；同時夥伴必須佩戴口罩，並需每30分鐘清潔雙手及每日量度體溫2次。

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責任編輯：洪芷晴