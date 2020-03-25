【DSE】蕭明中學撲防疫包贈DSE學生　修女校長勸勉：毋懼起跌堅持到底

▲ 郭修女說，她曾兩次發電郵給DSE學生，因為停課後，學生考完DSE已不需要再回校上堂，特別記掛她們。

2019-20年對於學生、老師、校長都是一大挑戰，經歷數過月的反修例風波，然後在毫無預警下出現新冠肺炎，停課、DSE考試一再延期，上至老師，下至學生，都要面對非一般的挑戰。天主教母佑會蕭明中學校長的郭明英修女相信：

人生過程難免會有起起跌跌，只要堅持到底，適當時候做適當的事，就可以成為更成熟、更有尊嚴、更願意回饋社會的人。

▲ 郭修女認為，在中學階段，學生要學識如何做一個成年人，在日常生活中，學識做正確的選擇。（黃建輝攝）

關心社會好過不聞不問

這位修女校長最為人熟悉，是去年社會運動時，與一眾校長去理工大學接學生出來，因為身穿修女服，特別突出。

我很欣慰學生關心社會，不是不聞不問，有自己say，用自己的方法表達自己的訴求，當然方法選擇是有錯誤的時候。

但學校始終是學校，上課學習的地方，因此郭修女希望同學在學校不要叫口號。「第一次叫口號，真的有學生會驚，我希望大家能彼此尊重。」

這位校長曾經去過法庭為舊生求情保釋、曾經有學生被捕在警署坐了4小時，她只希望如果學生真的有意見想表達，始終在學校比走上街安全。「通常社會有事發生，她們回到學校就想表達。」郭修女覺得，無論是社會運動，還是疫情，生命中總有一些未能預計的事情存在，因此祈禱為甚麼那麼重要，就是求一份智慧去面對。

用祈禱支持DSE學生

學校操場附近放了一個加油板，貼了校長及老師給將要考DSE學生的鼓勵說話。「You are not alone.」「齊上齊學齊入大學。」「你是你本身的傳奇，憑著你志氣會成大器。」「困境是你錯誤想法的結束，也是你選擇正確做法的開始，走出人生困境就會迎來人生佳境。」而郭修女引用的是聖經其中一個章節：「我賴加強我力量的那位，能應付一切。」（斐4:13）

▲ 在加油板上，郭修女給中六同學這句聖經金句。（黃建輝攝）

郭修女說，她曾兩次發電郵給DSE學生，因為停課後，學生考完DSE已不需要再回校上堂，特別記掛她們。

因為這一年她們要面對社會運動，又要面對疫情，又要面對一試定生死，我會用每一日的祈禱去支持他們，祈求她們擁有智慧，做好每一天的選擇。

以往，考DSE的學生會在最後一天（原本今年是2月14日）回校舉行成人禮，因為她們畢業剛好18歲，已是成人了。郭修女說：

在中學階段，她們要學識如何做一個成年人，在日常生活中，學識做正確的選擇。因為離開中學後，她們就要為自己講的每一句說話，做的每一個選擇負責任。

在成人禮上，校監、校長、老師都會給她們覆手，為她們送上祝福；又會給她們一枝蠟燭，希望她們成為世界的光，將「蕭明人」的特質帶到社會去。而她們自己也早已寫下承諾卡，許諾會努力成為一個怎樣的人。

「我們在學校35周年時，定了17項『蕭明人』的特質，她們也很自豪自己是『蕭明人』。」如體諒、感恩、樂於分享等特質，都不是一朝一夕可以達到，但郭修女覺得當中最重要的是尊嚴、成熟、承擔及聖德。「就好像聖德，其實在適當的時候，做適當的事，就已經是聖德了。」

▲ 這是給考DSE同學的防疫包，除了考試局提供的口罩，學校也加碼至15個，足夠學生去考試。還有搓手液、加友卡、維他命C糖等。（黃建輝攝）

實驗室技術員自製搓手液

早前大家周圍撲防疫用品，為了學生、老師，郭修女也為這些物品費煞思量。「有一個地步，好貴的口罩我們都買，因為最初考試局是要我們自己負責學生的口罩。」郭修女說，她一早已買到足夠的口罩給中六生，總共有115人，能夠這樣迅速是因為有僱傭中心來叩門。「他們問是否需要口罩，可以幫我們訂，由印尼運過來。」

她又打算每位老師如果上學後，每人派10個口罩。至於學生會否每人派5個，就正盤算當中，因為全校有726名學生，減去中六學生，每人派5個也不少。

郭修女不單關心學生有沒有口罩，連清潔工也關顧到。「當我們有足夠的口罩時，我們每兩周見到垃圾車經過，都會派10個口罩給他們，他們一見到校工行出來就很開心。」

至於搓手液，學校也有為考生去張羅。「那時候，每人只可以買3枝，感恩我9個同事每人走3間店去排隊，總共買了50枝回來。」後來實驗室技術員也自製了兩大桶搓手液，因此如果復課的話，每一間課室有一枝搓手液是絕對沒問題。

不過，郭修女對復課是有點擔心。「就算是中學生，她們可以4個人一同吃一杯雪糕，因為學生沒有經歷過沙士。而且就算返半日，也不能不准她們食嘢飲水，也有除口罩的機會，而且坐得近，也有感染的風險。」4月20日復課無望，郭修女暫時可以放下心頭大石。

▲ 成人禮上，修女及老師都會為學生覆手，送上祝福。（圖片被訪者提供）

堅持上堂做功課承擔責任

停課兩個多月，郭修女可以monitor老師，但就無法監控學生。郭修女形容有部分學生「潛水」了，在網上無上堂、無交功課，雖然不多，但她擔心她們無可避免要留班，所以老師以至校長也要出動尋找她們。

其實代入十幾歲的學生心態，煲劇、打機，打到兩三點，然後瞓到黃朝百晏是好正常，當然我不鼓勵，也不代表我的學生是這樣，只是我們還未找出原因，為何她們無在Google Classroom出現。

郭修女提到「蕭明人」其中一個特質是承擔，她很喜歡引用聖人瑪沙利羅的一句名言：「在適當的時間、地點，只為愛天主做適當的工作。」

就算沒有信仰，這個時候也要學到堅持上堂、堅持做功課，這是commitment、maturity一部分，不會任性亂用自己的時間，遵守學校上堂時間表進行自己的學習，這樣才不會浪費這幾個月。

記者：何小雲