【口罩供應】HKTV mall口罩機抵將軍澳總部　預計兩三星期後可開賣口罩

▲ HKTV mall宣布，早前在台灣採購的口罩機已經抵港。

新冠肺炎疫情持續，近期社會各界陸續在港設廠生產口罩。當中，HKTV mall今晚(23日)在官方facebook宣布，約一個月前由老闆王維基在台灣以20萬美金購入的口罩製造機，近日終於運抵將軍澳總部。

據HKTV mall的帖文指，雖然口罩製造機已經抵港，不過安裝完畢後仍需進行調整及試產。而在正式投產前，口罩製造機所在的無塵車間亦需再做一次大型的清潔及消毒，並要再通過測試及驗證，預計兩至三星期後口罩可正式開賣，帖文並附上無塵車間已通過相關驗證的證書。

據HKTV mall早前公布，團隊早前赴台採購口罩機的過程可謂一波三折，曾在當地拜訪數間供應商均被告知器材已經售罄。幸團隊最終成功向一間供應商落訂，當時對方指「平常一部價值5萬美金的口罩機器，已經升價雙倍，要10萬美金」，但為了能盡快生產口罩，團隊向供應商開出條件，以雙倍價錢即20萬美金購買機器，最終獲對方答應，老闆王維基亦有親自前往當地。

此外，HKTV mall早前亦表示大批口罩內層的Filter已經到貨，數量足夠製造超過100萬個口罩。

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責任編輯:羅嘉欣