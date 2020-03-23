  • 25°C
香港時間 : 2020323日 (一) 20:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】HKTV mall口罩機抵將軍澳總部　預計兩三星期後可開賣口罩

健康 20:16 2020/03/23

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

HKTV mall宣布，早前在台灣採購的口罩機已經抵港。

新冠肺炎疫情持續，近期社會各界陸續在港設廠生產口罩。當中，HKTV mall今晚(23日)在官方facebook宣布，約一個月前由老闆王維基在台灣以20萬美金購入的口罩製造機，近日終於運抵將軍澳總部。

據HKTV mall的帖文指，雖然口罩製造機已經抵港，不過安裝完畢後仍需進行調整及試產。而在正式投產前，口罩製造機所在的無塵車間亦需再做一次大型的清潔及消毒，並要再通過測試及驗證，預計兩至三星期後口罩可正式開賣，帖文並附上無塵車間已通過相關驗證的證書。

據HKTV mall早前公布，團隊早前赴台採購口罩機的過程可謂一波三折，曾在當地拜訪數間供應商均被告知器材已經售罄。幸團隊最終成功向一間供應商落訂，當時對方指「平常一部價值5萬美金的口罩機器，已經升價雙倍，要10萬美金」，但為了能盡快生產口罩，團隊向供應商開出條件，以雙倍價錢即20萬美金購買機器，最終獲對方答應，老闆王維基亦有親自前往當地。

此外，HKTV mall早前亦表示大批口罩內層的Filter已經到貨，數量足夠製造超過100萬個口罩。

有關HKTV mall早前搜購口罩機詳情，即睇:

【口罩供應】HKTV mall口罩filter到貨 足夠製造港產百萬個口罩

【口罩供應】王維基飛台灣20萬美金購口罩製造機　HKTVmall：供應商承諾30日內交貨

【口罩供應】HKTVmall派同事赴東南亞　3日2日搭5程飛機捱麵包撲口罩

責任編輯:羅嘉欣

網絡熱話 口罩 王維基 疫情 HKTV HKTV Mall 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎

最高瀏覽

【口罩大貨到】PFE+BFE達95%以上　森川實業再推1萬盒成人及中童Ex-ProShield 口罩
11:27 2020/03/22
【口罩大貨到】PFE+BFE達95%以上　森川實業再推1萬盒成人及中童Ex-ProShield 口罩
【隔離令】一家四口戴電子手環遊長洲惹恐慌　長洲鄉事委員會開腔回應播毒傳聞
今日 14:31
【隔離令】一家四口戴電子手環遊長洲惹恐慌　長洲鄉事委員會開腔回應播毒傳聞
【最後晚餐】美國家庭聚餐「播毒」釀悲劇 7人確診母親及子女相繼離世
11:01 2020/03/22
【最後晚餐】美國家庭聚餐「播毒」釀悲劇 7人確診母親及子女相繼離世