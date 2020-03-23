【新冠肺炎】逆市求生　配對公司合組謀更大發展空間

▲ 經營了26年的配對公司「專業公司」與經營5年的「幸‧匯」合組「專業‧幸匯交友配對聯盟」。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎疫情全球肆虐，導致經濟下滑，中小企裁員、結業消息不斷，然而逆市也造就了企業之間加強合作，以謀更大的發展空間。

經營了26年的配對公司「專業公司」與經營5年的「幸‧匯」合組「專業‧幸匯交友配對聯盟」，讓兩間公司的會員互通，得到更多配對機會以大大提升成功，稍後更會共同推出兼具配對與示愛功能的網上系統，讓會員隨時隨地向心儀的對象發出約會或示愛邀請，打破傳統配對行業的固有運作模式。

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「專業公司」由中大畢業的註冊社工韓樹榮於1994年創辦，而「幸‧匯」則由麥耀邦於2016年成立，原屬競爭對手的兩間公司，在同一名客戶的穿針引線下於2018年起合作，如成熟年齡會員由「專業公司」負責，年青會員則由「幸‧匯」安排配對。到2020年經濟急速變化，加上有指個別配對公司「收錢無服務」或貨不對辦情況，兩人認為這現象源於各間配對公司都不夠對象讓會員選擇，顯示配對業界需要整合，逐決定合組「專業‧幸匯交友配對聯盟」，讓兩間公司的會員的互通共享，大大增加了配對對象的選擇。

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「專業‧幸匯交友配對聯盟」稍後將推出網上系統，會員如欲配對，可在系統上輸入個人資料及要求，連同相片、工作與學歷證明等也一併在網上遞交，在核實資料後便可查閱配對相片及資料，可隨時向心儀對象發出約會邀請。系統亦兼具示愛功能，會員只要輸入欲示愛對象的電話號碼或電郵，系統便會向對象發出示愛訊息，只要對方也同時輸入會員的電話或電郵，雙方便可確認聯絡，發展浪漫的關係。

責任編輯：洪芷晴