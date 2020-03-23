【新冠肺炎】男子病發後照落SOHO蘭桂坊　3日內不斷「轉場」玩盡9處中環場所

▲ 有患者病發後仍至少三天往中環消遣，足跡遍及蘇豪區、蘭桂坊一帶。

疫情嚴竣，港府今（23日）開腔倡修例禁酒，建議禁止全港8600間食肆和酒吧，供售酒類飲品。回顧至今三百多宗確診，多名患者曾流連蘭桂坊，其中第217號個案行程最「緊密」，35歲男患者病發後，仍至少三天往中環消遣，足跡遍及蘇豪區、蘭桂坊一帶，去過中環6條街，「轉場」玩盡9處場所。

個案217、35歲患者屬本地個案，居於西半山高街1號匯賢居，潛伏期未曾外遊，3月13日開始腹瀉，於東區醫院留醫。3月13日之後，他一連三日於中環一帶消遣，多次轉場，在蘭桂坊及附近一帶的餐廳酒吧流連，行程極豐富。

根據衞生防護中心資料，3月13日他已開始腹瀉，但仍到過些利街、德己立街、砵甸乍街；次日3月14日，就去過閣麟街、德己立街，都是酒吧林立處。3月15日，就在雲咸街兩個處所，以及蘭桂坊流連。

【新冠肺炎】港府將立法推禁酒令 全港8600間食肆禁售酒類飲品

▲ 港府建議禁止全港8600間領牌食肆和酒吧，供售酒類飲品。（陳靜儀攝）

林鄭：醉酒後或親熱 交叉感染風險增

林鄭今指政府評估過，酒吧顧客的消費行為，屬於高風險，很多時候在酒吧就會脫下口罩談天，倘飲醉後甚至會出現更親密行為，令交叉感染風險增加。

有分析稱，市民不去酒吧，一樣可以在家中以各種方式聚會，認為政府推出禁酒令的用意，主要是穩定民心，大於真正效果。

「禁酒令」減聚眾是否行得通？ 政界認為穩民心大於實際效果

【新冠肺炎】尖沙咀酒吧：禁賣酒屬無稽 員工憂失業

記者：吳卓峰