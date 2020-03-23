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英基宣布下學年凍結學費　支持學生及家人渡過危機

社會 22:20 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

英基學校協會今日（23日）晚上宣布將於下學年凍結學費。（資料圖片）

轄下有22間分校的英基學校協會今日（23日）宣布，英基管理局在晚上同意在下學年（即2021/2022學年）不會上調學費，維持在本學年的學費水平，以中小學為例，全年學費介乎9.85萬至14萬元。

英基學校協會行政總裁葛琳（Belinda Greer）今晚向家長致函，指本學年開學時無人能預計過去幾個月所面對的挑戰，由社會事件以至新冠肺炎疫情，在她漫長的教育生涯，亦從未遇到過如此艱難的時期，形容是前所未見的時期（unprecedented times）。她指過去一年的事件為家長帶來了沉重負擔，包括應對學校停課，正面對的經濟放緩規模，亦可能會達到難以估計的水平。

校方理解到這些壓力特別是經濟壓力不會在一夜間消失，預計在這場危機結束後，香港將會跟世界各地同樣需進行重組及重建，隨著這個復元過程開始，校方希望為學生及其家人、其員工及城市提供協助，因此宣布決定凍結來年學費，並承諾無論遇到任何挑戰，都會履行為學生做到最好的承諾。

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記者：馮琪雅

英基 新冠肺炎 武漢肺炎

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