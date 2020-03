【新冠肺炎】一文看清中外網上免費文娛活動 居家隔離用眼睛去旅行

疫情令很多人足不出戶,香港及海外藝術文化界卻不願因疫情大停擺,紛紛改在網上舉行免費活動。香港年度盛事Art Basel、Art Central本年首辦網上觀賞,香港話劇團將名作在Facebook播放,西九文化區自由空間亦特別加裝新鏡頭,將原定表演轉作Facebook直播。

各地藝術界合力令公眾毋懼囿於一室,俄國大文豪安東・契訶夫(Anton Chekhov)說:

Art gives us wings and carries us far, far away!(藝術賜予我們翅膀,遨遊遠方!)