【新冠肺炎】一文看清中外網上免費文娛活動 居家隔離用眼睛去旅行

▲ 香港年度盛事Art Basell本年首辦網上觀賞，公眾只需網上登記可免費參觀，展期至本月25日。（網上截圖）

疫情令很多人足不出戶，香港及海外藝術文化界卻不願因疫情大停擺，紛紛改在網上舉行免費活動。香港年度盛事Art Basel、Art Central本年首辦網上觀賞，香港話劇團將名作在Facebook播放，西九文化區自由空間亦特別加裝新鏡頭，將原定表演轉作Facebook直播。

▲ 西九文化區自由空間亦特別假裝新鏡頭，將原定表演轉作Facebook直播。（網頁截圖）

各地藝術界合力令公眾毋懼囿於一室，俄國大文豪安東・契訶夫（Anton Chekhov）說：

Art gives us wings and carries us far, far away!（藝術賜予我們翅膀，遨遊遠方！）

藝術月重磅活動變陣 公眾網上免費觀賞

每年三月是香港藝術月，年度盛事Art Basel、Art Central原定在這周舉行，可惜因新冠肺炎疫情而取消。本來打算參觀Art Basel的Alison，現在只好參加網上展覽廳（Online Viewing Rooms），只需網上登記，就可免費參觀。她說，網上參觀不及實地觀賞，欠缺空間感，但勝在免費。Art Basel一日票預售價最低250元，即場購票300元。

Art Basel發言人說，網上展覽廳因慶祝今年踏入50週年而設，早於去年開始籌辦，本希望今年網上、實體展覽同步進行。惟受疫情影響，今年實體展覽取消，遂免費讓參展商試用網上展廳，每個參展商有10個展出限額，可隨時更換展品。發言人表示，今年有9成參展商參與網上展覽，共235個，跟以往實體參展商數目相若。

▲ 如非工作，盡量留在家中避疫的Joseph，近日下載手機App玩KAWS的AR展覽，「家中無所事事，天天發呆，難得有藍天都不能外出，隻公仔似自己，可代為舒一口烏氣。」（受訪者提供圖片）

香港畫廊協會副主席兼de sarthe（德薩）香港畫廊總監毛育新（Willem Molesworth）歡迎Art Basel辦網上展覽廳，認為這亦是藝術界嘗試新領域的契機。

他透露，這是畫廊首次參加網上藝術展。按其畫廊過往將藝術品放上網頁銷售的經驗，網上展覽對展出攝影、畫作等平面作品相對有利，雕塑則未見優勢，故這次參展Art Basel亦挑選畫作、攝影作品為主。對於疫情會否影響藝術品銷情，他樂觀打趣道：

藝術品不是股票，不會有即時反應，何況在戰時，藝術品才是保值的投資呢！

本地話劇團戲寶重溫 外國博物館設虛擬導賞

有見疫情肆虐，想保持和觀眾見面的香港話劇團早前舉行公眾投票，選出最想重溫的五齣戲寶，上周六（21日）起連續五個周六晚上8點於其Facebook專頁播放，令大家在非常時期也可止戲癮：第一齣為《失禮．死人》，其餘為《找個人和我上火星》、《讓我愛一次》、《家庭保衛隊》、《一頁飛鴻》；錄像於播放後兩星期內可在Fb專頁內重溫。

喜歡外國博物館的藝術迷，必定欣聞羅浮宮、大英博物館等名館能夠虛擬參觀，美國紐約現代藝術博物館（MoMA）和古根漢美術館也設聲音導航，盡量令大家有良好體驗。

▲ 大英博物館設網上版，讓公眾縱橫時空，看各地文物。（網上截圖）

大英博物館的網上館藏及虛擬導賞團過去兩週半的瀏覽人次近98萬，比去年同期的48萬人次增加逾1倍，而當中主要瀏覽者是重災區意大利，館長Hartwig Fischer認為，文化有助在逆境下起安撫作用，讓人們團結及反思做人的意義。

▲ 以色列大衞塔博物館（Tower of David Museum）推VR參觀著名的聖地景點，包括哭牆的祭司祝福儀式、及聖墓教堂的聖火儀式。（網上截圖）

若想看更多不同博物館如何施展渾身解數，可在twitter上搜尋#MuseumFromHome

各地網上免費文娛活動：

本地：

台灣：

國立故宮博物院 720度 VR走進故宮、故宮教育頻道影片

海外

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），標題及內文經編輯修改。

作者：葉芷樺、張少貞 經濟日報記者