  • 26°C
香港時間 : 2020324日 (週二) 16:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】一文看清中外網上免費文娛活動 居家隔離用眼睛去旅行

休閒 15:35 2020/03/24

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

香港年度盛事Art Basell本年首辦網上觀賞，公眾只需網上登記可免費參觀，展期至本月25日。（網上截圖）

疫情令很多人足不出戶，香港及海外藝術文化界卻不願因疫情大停擺，紛紛改在網上舉行免費活動。香港年度盛事Art Basel、Art Central本年首辦網上觀賞，香港話劇團將名作在Facebook播放，西九文化區自由空間亦特別加裝新鏡頭，將原定表演轉作Facebook直播。

西九文化區自由空間亦特別假裝新鏡頭，將原定表演轉作Facebook直播。（網頁截圖）

各地藝術界合力令公眾毋懼囿於一室，俄國大文豪安東・契訶夫（Anton Chekhov）說：

Art gives us wings and carries us far, far away!（藝術賜予我們翅膀，遨遊遠方！）

 藝術月重磅活動變陣 公眾網上免費觀賞

每年三月是香港藝術月，年度盛事Art BaselArt Central原定在這周舉行，可惜因新冠肺炎疫情而取消。本來打算參觀Art Basel的Alison，現在只好參加網上展覽廳（Online Viewing Rooms），只需網上登記，就可免費參觀。她說，網上參觀不及實地觀賞，欠缺空間感，但勝在免費。Art Basel一日票預售價最低250元，即場購票300元。

Art Basel發言人說，網上展覽廳因慶祝今年踏入50週年而設，早於去年開始籌辦，本希望今年網上、實體展覽同步進行。惟受疫情影響，今年實體展覽取消，遂免費讓參展商試用網上展廳，每個參展商有10個展出限額，可隨時更換展品。發言人表示，今年有9成參展商參與網上展覽，共235個，跟以往實體參展商數目相若。

如非工作，盡量留在家中避疫的Joseph，近日下載手機App玩KAWS的AR展覽，「家中無所事事，天天發呆，難得有藍天都不能外出，隻公仔似自己，可代為舒一口烏氣。」（受訪者提供圖片）

香港畫廊協會副主席兼de sarthe（德薩）香港畫廊總監毛育新（Willem Molesworth）歡迎Art Basel辦網上展覽廳，認為這亦是藝術界嘗試新領域的契機。

他透露，這是畫廊首次參加網上藝術展。按其畫廊過往將藝術品放上網頁銷售的經驗，網上展覽對展出攝影、畫作等平面作品相對有利，雕塑則未見優勢，故這次參展Art Basel亦挑選畫作、攝影作品為主。對於疫情會否影響藝術品銷情，他樂觀打趣道：

藝術品不是股票，不會有即時反應，何況在戰時，藝術品才是保值的投資呢！

本地話劇團戲寶重溫 外國博物館設虛擬導賞

有見疫情肆虐，想保持和觀眾見面的香港話劇團早前舉行公眾投票，選出最想重溫的五齣戲寶，上周六（21日）起連續五個周六晚上8點於其Facebook專頁播放，令大家在非常時期也可止戲癮：第一齣為《失禮．死人》，其餘為《找個人和我上火星》、《讓我愛一次》、《家庭保衛隊》、《一頁飛鴻》；錄像於播放後兩星期內可在Fb專頁內重溫。

喜歡外國博物館的藝術迷，必定欣聞羅浮宮大英博物館等名館能夠虛擬參觀，美國紐約現代藝術博物館（MoMA）古根漢美術館也設聲音導航，盡量令大家有良好體驗。

大英博物館設網上版，讓公眾縱橫時空，看各地文物。（網上截圖）

大英博物館的網上館藏及虛擬導賞團過去兩週半的瀏覽人次近98萬，比去年同期的48萬人次增加逾1倍，而當中主要瀏覽者是重災區意大利，館長Hartwig Fischer認為，文化有助在逆境下起安撫作用，讓人們團結及反思做人的意義。

以色列大衞塔博物館（Tower of David Museum）推VR參觀著名的聖地景點，包括哭牆的祭司祝福儀式、及聖墓教堂的聖火儀式。（網上截圖）

若想看更多不同博物館如何施展渾身解數，可在twitter上搜尋#MuseumFromHome

各地網上免費文娛活動：

本地：

Art Basel 網上展廳，展期至本月25日
Art Central 網上展廳，展期至5月1日
西九文化區自由空間  Fb及IG直播演出
「KAWS：EXPANDED HOLIDAY」 AR虛擬藝術展覽  下載手機應用程式拍照，展期至本月26日
香港話劇團 「戲寶重溫」Facebook觀看經典劇目；連續五個周六晚上8點於其Facebook專頁播放，包括《失禮．死人》，其餘為《找個人和我上火星》、《讓我愛一次》、《家庭保衛隊》、《一頁飛鴻》；錄像於播放後兩星期內可在Fb專頁內重溫
中英劇團 Facebook《大偽術爸》讀劇本直播

台灣：

國立故宮博物院 720度 VR走進故宮、故宮教育頻道影片

海外

Google藝術與文化 走訪各地博物館內部和展覽
以色列大衞塔博物館（Tower of David Museum） VR參觀著名的聖地景點，包括哭牆的祭司祝福儀式、及聖墓教堂的聖火儀式
德國柏林愛樂樂團 網上直播音樂會
梵蒂岡博物館 360 VR遊覽
亞馬遜Audible 免費聽書，內容涵蓋學齡前到經典文學，以及英、德、法、西、意、日六種語言作品了
英國劍橋出版社 提供700本書籍網上閱讀版，免費閱讀期至5月底
   

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），標題及內文經編輯修改。

作者：葉芷樺、張少貞 經濟日報記者

故宮 音樂會 VR 停擺 音樂 雕塑 藝術類別 藝術館 Facebook 疫情

最高瀏覽

【日本止痛藥】日本熱賣消炎止痛藥EVE含布洛芬　法國衛生部：成分可令新冠肺炎病情惡化
18:01 2020/03/23
【日本止痛藥】日本熱賣消炎止痛藥EVE含布洛芬　法國衛生部：成分可令新冠肺炎病情惡化
【隔離令】一家四口戴電子手環遊長洲惹恐慌　長洲鄉事委員會開腔回應播毒傳聞
14:31 2020/03/23
【隔離令】一家四口戴電子手環遊長洲惹恐慌　長洲鄉事委員會開腔回應播毒傳聞
【港產口罩供應】港產口罩Oxyair Mask HK 6月推彩虹口罩　4月首批口罩開賣成人$95盒小童$60盒
今日 10:15
【港產口罩供應】港產口罩Oxyair Mask HK 6月推彩虹口罩　4月首批口罩開賣成人$95盒小童$60盒