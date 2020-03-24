【醫護殉職】意大利醫療系統崩潰邊緣23名醫生殉職　確診醫生死前拍片曝物料短缺

▲ 意大利醫療系統崩潰邊緣23名醫生殉職。

新冠肺炎肆虐，意大利成為疫情重災區，直至當地時間23日，累計確診病例達63900多宗，死亡人數達6077人。當地醫療系統接近崩潰邊緣。意大利醫生聯會表示，當地自疫情爆發以來已有23名醫生殉職。疫情下意大利醫療物資短缺，前綫醫護人員沒有足夠保障，意大利小鎮科多尼奧一名患新冠肺炎死亡的醫生曾表示，自己在手套短缺的情況下仍要工作。

醫生聯會於當地時間23日表示，目前已有23名醫生殉職，19人在倫巴第地區工作，亦是最受疫情影響的地區，其餘4名醫生生前在那不勒斯、艾米利亞—羅馬涅地區、以及馬爾凱區。根據衛生部數據，超過4800名衛生工作人員感染新冠肺炎。

醫生聯會續指，衛生部門每晚公布受感染衛生工作人員受感染的名單，名單每日不斷加長，並有很多醫生殉職喪命。

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意大利醫療系統亦接近崩潰邊緣，不但醫院擠滿患者，醫護更物資不足。據Euronews報道，一名57歲的醫生Marcello Natali於意大利小鎮科多尼奧（Codogno）的醫院工作，確診患上新冠肺炎後住院，隨後病情演變成雙重肺炎（double pneumonia）後，獲轉送至米蘭診治，及後死亡。

醫生Marcello Natali生前曾接受傳媒訪問，他當時表示手套等醫療物資的庫存已經耗盡，他要在不戴手套的情況下工作。Marcello Natali更表示截至2月28日，科多尼奧及鄰近小鎮卡薩萊（Casale）的35名醫生中，已有14人接受隔離或住院治療。

意大利全科醫生聯會證實醫生Marcello Natali的死訊時，形容疫情為一場戰爭。聯會秘書Paola Pedrini表示，物資短缺的情況由2月底開始一直未有好轉，以往1個口罩通常使用半日，但現時醫護會使用1周。

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責任編輯：王俊賢