【港產口罩供應】港產口罩Oxyair Mask HK 6月推彩虹口罩　4月首批口罩開賣成人$95盒小童$60盒

▲ 港產口罩Oxyair Mask HK 6月推彩虹口罩，4月首批口罩開賣成人$95盒小童$60盒。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，市民一罩難求，香港品牌Oxyair Mask預告即將推出彩虹特別版口罩，有成人及小童口罩，預料6月推出。

Oxyair Mask於fb 表示，原本預計六月推出彩虹特別版口罩，但暫未知定價是否與4月首批口罩一樣。Oxyair Mask希望可以為香港人帶來更多正能量￼。Oxyair Mask續指，他們沒法改變疫情，但希望可以「再做多啲、再做好啲」，令大家可以更開心、更積極，樂觀面對疫情及逆境￼￼，￼重建屬於各位美麗的香港。而即將推出的彩虹特別版口罩正喻意風雨過後就會見到彩虹，希望大家都相信「￼只要有夢想，凡事可成真￼」。

▲ 港產口罩Oxyair Mask HK 6月推彩虹口罩。（相片來源：Oxyair Mask HK facebook專頁）

Oxyair Mask表示，四至五月生產口罩所用的原材料已經準備好￼，目前口罩廠正訂購新一批原材料，用於六月生產口罩之用。

4月開售的口罩成人$95盒（50個），小童$60盒（30個）。詳情，即睇：【港產口罩供應】港產口罩「Oxyair Mask HK」目標4月開售 料可製造700萬個醫用口罩

另一間香港口罩廠「本土好罩」亦即將投入生產，詳情即睇：【港產口罩供應】香港口罩廠無塵車間建造過程曝光 「本土好罩」：好似睇住親生仔成長

責任編輯：王俊賢