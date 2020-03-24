【社區播毒】戴電子手環少女到日本餐廳　食客拍片跟足幾條街的士司機拒載

▲ 再有戴電子人士外出進餐被發現。

全球新冠肺炎疫情持續，大批在外國讀書、工作的港人回到香港，部分人卻沒有遵守強制家居檢疫14天外出。昨晚（23日）有網民拍到再有疑似戴上防疫電子手環的女生，到石門的日本餐廳吃飯。鄰座的食客擔心她播毒，追足幾條街提醒途人小心，被網民大讚做得好。

戴上手帶仍外出吃飯

有網民在Facebook上載影片，可見一對相信是父女的男女在石門的吉豚屋吃飯，清楚看見女生的右手戴上監察手環，應要進行14日家居檢疫。鄰座的食客表示，他在餐廳進食時，這個女生就坐在他身旁，本來他打算離開，最終決定追住這對男女。他在餐廳裡指責這對他們：

戴住手帶點可以周圍走？你隔離14日係為自己好，為人好呀嘛！

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兩人立即付錢離開，期間並未戴上口罩，又企圖登上的士。拍片者告訴的士司機女生戴著電子手環，司機隨即報以一句「唔係呀？」並拒載。途人繼續指罵，兩人終於戴上口罩並快步離開。拍片者窮追不捨，一直跟著這對父女，並大嗌提醒途人：「個女仔戴住手帶周圍走！」。男士一度回應：「唔出喇！唔出喇！俾條生路行下啦。」

男女之後更逃跑，拍片者追足幾條街，最終跑到與餐廳距離約300米的酒店。當時女生終於開聲表示：「對唔住，我唔知」，而男士再次回應：「而家唔出喇」，並步入酒店大堂與櫃檯接洽。酒店職員了解事件後，對拍片者表示會做相應措施應對。

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吉豚屋：已將餐具及餐牌棄掉

吉豚屋昨晚在Facebook專頁回應事件，表示當時經食客提醒後已即時報警。吉豚屋已將違反隔離令人士所使用過的餐具及餐牌棄掉，昨晚已進行全面消毒清潔，今日會再安排專業消毒公司到場進行全面消毒，該分店將會暫停營業。聲明最後更寫上：

希望所有接受隔離人士好好忍耐，不要那麼自私，單求一已私慾，罔顧整個香港衛生安全。

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責任編輯：王俊賢