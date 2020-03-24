【新冠肺炎】香港疫情惡化得很快　何栢良：3月由海外返港必須自我社交戒嚴防播毒

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良呼籲3月回港的人士一定要自我社交戒嚴。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府昨（23日）宣布3月25日凌晨起，所有從海外抵港非香港居民不准入境。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，3月才回港的人士一定要自我社交戒嚴，不要外出飯聚；又呼籲每間公司各部門要有一名「感染控制糾察」監察同事的防疫措施有否做好。

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何栢良今早（24日）出席商台節目時表示，香港的疫情惡化得很快，然而情況再壞市民亦要保持冷靜。他指出，3月初至今已有18萬人由海外返港；另有33500外國人來港。他提到，病毒是隱形的，因此源頭控制一定要好，例如該18萬的人士要自我社交戒嚴，防止自己「播毒」，呼籲他們不要外出用膳，不要飯聚，「出去食嘢只會連累到大家（其他人）」。

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他提到有報道指一名新聞工作者曾與海外回來的朋友一同用膳而染病，因此3月曾乘坐飛機返港的人士在家中亦應該要佩戴口罩，如不佩戴口罩，或會令病毒污染環境表面，以香港的潮濕及忽冷忽熱的天氣來說，病毒可能幾日都不會「死」，而長期留在物料上。

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至於仍需工作的人士，他提到現時是一個關鍵時候，因此公司每個部門都應該要有一名「感染控制糾察」，由管理層授權監察同事的防疫措施是否能夠做好，例如整天在辦公室佩戴口罩、入公司時沒有發燒等，而內地多個單位已做相關措施。他又提到，如傳媒經常外出作高危工作或採訪，公司或需成立「Dirty Team」，而Dirty Team的同事的防疫措施更加要嚴格執行。

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對於港府將立法禁止全港8600間食肆禁售酒類飲品，何栢良指表示，每一個措施都要有人「找數」，而相關的食肆生意已經很差。希望全港市民都要做好社交疏離，特別是在3月才回港的人士，重申他們最好再在家都戴上口罩，否則如感染到家中的老人家，會引發嚴重的併發症，增加死亡的風險。

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責任編輯：郭詩詩