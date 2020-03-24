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【3月24日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

精明消費 10:27 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

3月24日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周一（23日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

藝術本子派發60份抗疫用品包

藝術本子向應屆DSE考生派發60份抗疫用品包，包括五個口罩、酒精消毒液及消毒紙巾，合資格人士可填寫登記表格，抗疫用品包將會在觀塘或大埔派發。

金公館3月23日至4月3日每日派1,000個口罩

金公館3月23日至4月3日每日每店派500個口罩，對象為應屆DSE考生及年滿65歲長者，每店每日下午6時派籌，6時半派口罩，名額100位，每人5個口罩。

地址：太古康山道 1 號康怡廣場北座三樓 T4 號舖、調景嶺彩明街 1 號彩明商場 2 樓 251-252 號铺

香港街市派10萬個口罩

香港街市宣布撲到10萬個口罩，並將會在港九新界全線香港街市免費派發，與學生哥並肩抗疫，預計星期三前送抵各接市，市民可以憑出示學生證或學生手冊，免費領取10個小童口罩。

詳情：【口罩供應】香港23個街市免費派發10萬個學生口罩　出示學生證或手冊即可領取【附詳細地址】

責任編輯：王芷瑩

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