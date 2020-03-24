【恐怖性虐待】TG群「N號房」瘋傳性虐片段　超強學霸主腦無悔意正面曝光

▲ 南韓發生超驚嚇性虐待案，主腦被捕，有韓媒曝光主腦正面照。

韓國近日爆出駭人性虐待案件，「N號房」案件主腦威脅受害者拍攝性愛影片，並將影片上載至社交媒體Telegram，吸引網友成為付費會員觀看，案件因涉及未成年少女及性虐待，事情曝光後引發全韓國民憤怒。主腦日前已被拘捕，南韓媒體SBS昨晚（23日）將主腦的正面及學霸史曝光。

南韓媒體SBS昨晚在「8點新聞」時段，播出「N號房」案件主腦「朴博士」的正面照片，本名為「趙主賓（音譯，조주빈）」，今年25歲，長相十分平凡，就如平常的大學生。

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揭露超強學霸史

據報道指出，趙主賓在2018年從大學畢業，主修情報通訊相關科目，喜歡寫作，曾擔任校園報紙的編輯，在校內曾參加多個作文比賽，亦曾多獲得第一殊榮。另外，更因為成績優異，曾獲得校內獎學金。曾與趙主賓一同擔任編輯的同學表示，他就是一名平凡的學生，難以想像他就是「朴博士」。

主腦毫無悔意 警方全力追查付費會員

警方表示，已追查了124名相關人士，已正式逮捕了趙主賓及另外17人，多為24、25歲的青年，也有數名未成年人。警方並從趙主賓家中沒收1.3億韓元（約80萬港元）的現金。警方現正在追查付費會員。據報導指，趙主賓完全沒有悔意，反咬記者幻想誣陷，希望總統還他公道。

威脅受害人拍攝露面裸照 在聊天室瘋傳

綜合媒體報道，Telegram「N號房」案件自2018年12月開始，由綽號為「博士」的20多歲主腦與13名共犯，創建私密聊天群組，以各種理由誘騙受害者拍攝露面裸照，再威脅對方拍攝淫穢影片或照片，並將相片傳送到不同的聊天群組。

該犯罪集團會向會員收取一定金額的虛擬貨幣，有分為3個組別的收費組別，費用由25萬（約1,500港元）至150萬韓韓圜（約9,099港元）不等的費用，多達26萬人曾加入群組，單計最多人的群組便有2.35萬人。

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責任編輯：王明芳