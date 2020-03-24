【法證先鋒IV】梅小青作品女角「兇狠眼」夠嚇人　張曦雯一秒變臉楊怡奸樣最經典

▲ 《法證先鋒IV》金牌監製梅小青打造的女角總有一個會「兇狠眼」。

《法證先鋒IV》為金牌監製梅小青的退休作，《法證先鋒IV》由選角到劇本，每個細節都由梅小青悉心設計。張曦雯在《法證先鋒IV》飾演的高善外表柔弱，但面對不公平的對待時絕不手軟反撃，甚至使出梅小青作品女角的「兇狠眼」，演技備受矚目。

事實梅小青的劇集都有口皆碑，如《今生無悔》、《原振俠》、《洛神》、《絕世好爸》、《胭脂水粉》等，《宮心計》系列及《法證先鋒》系列更是她的得意之作。當中梅小青監製的劇集中不乏用眼神震懾全場的場面，令劇迷津津樂道。

《法證先鋒IV》

張曦雯在《法證先鋒IV》中飾演高級化驗師高安（黃浩然飾）失散多年的妹妹高善，因小時候被擄走的創傷令高善選擇性失憶，性格亦因此改變。

可是，高善曾因為被袁太懷疑作情婦而被當眾掌摑。

▲ 張曦雯的眼神充滿恨。（《法證先鋒IV》截圖）

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事後養兄Michael（張頴康飾）詢問高善時，高善一秒由受保護的妹妹變為有仇必報的人，更揚言：「現在誰欺負我，我不會硬食！」

不久，袁氏夫婦被發現伏屍車箱，當中高善嫌疑最大。

《宮心計》

楊怡在《萬千星輝頒獎典禮2009》憑《宮心計》姚金鈴奪「我最喜愛的電視女角色」和「最佳表現大獎」，令姚金鈴成為年度角色，更為日後女性爭鬥時必用的狠毒眼神命為「宮心眼」。

姚金鈴本與劉三好（佘詩曼飾）情同姊姊，卻因為姚金鈴的貪性令二人分道揚鑣，是楊怡少有的大奸大惡角色。

▲ 楊怡憑《宮心計》姚金鈴事業更上一層。（《宮心計》截圖）

其經典對白：「本宮所說句句都是道理，在後宮之中，人人都是爾虞我詐，各懷鬼胎，所有奴婢都是爭權、爭上高位，做妃女就爭帝寵、爭憐愛，在宮𥚃面，根本不會有真感情。」至今仍被引用。

《胭脂水粉》

2005年的《胭脂水粉》是一部以重男輕女的民初時代作背景，刻畫出女性當時處處受到壓抑。

向海嵐所飾演的宋雲裳，與祝家大少祝有成（曾偉權飾）相戀，卻因門不戶對而受到祝家人反對，正當祝有成決定與宋雲裳私奔，祝有成被塌下來的騎樓壓死。

▲ 向海嵐在《胭脂水粉》展現反差。（《胭脂水粉》截圖）

後來宋雲裳因懷有祝有成遺腹子而被祝完接納，卻在孩子呱呱墜地一刻，因為是女嬰而瞬間被冷落，成為宋雲裳向祝家報服的伏線。宋雲裳對祝家作出控訴時，歇斯底里的眼神盡是戲：「是誰逼我沒路走？是誰逼我出手？就是你們這些人，我要以牙還牙，要你們失去摯愛的痛苦。」

向海嵐在《胭脂水粉》的表現出色，演繹出溫文與兇狠的反差，道出時代的悲歌，也是向海嵐的經典角色之一。

監製梅小青為《法證先鋒V》解畫，詳細請看：https://bit.ly/2UbPFEC