【新冠肺炎】湯漢斯太太自我隔離拍片　Rita Wilson公開電話號碼與網友溝通

▲ 湯漢斯太太麗達韋遜自我隔離期間發片，表示歡迎大家發text給她。（取自Rita Wilson IG）

奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）與太太麗達韋遜（Rita Wilson）3月中確診患上新冠肺炎，入院5日後出院，現正在澳洲寓所自我隔離。二人一直保持樂觀心態，並經常在社交平台告訴大家他們的狀況。

63歲的麗達韋遜不久前更在其個人Instagram上發片，公開她的手機號碼，歡迎大家發text給她。

▲ 自我隔離中的Rita Wilson看來精神不俗。（網上截圖）

湯漢斯及麗達韋遜是荷里活首對確診新冠肺炎的夫妻。麗達韋遜本身是演員兼歌手， 確診前在澳洲曾舉行演唱會。

麗達剛在IG發片表示歡迎大家給她提議歌曲，加入她的Quarantunes playlist，好讓她在自我隔離期間聽歌解悶。她特地公開自己電話號碼(310) 299-9260 ，歡迎大家發訊息給她。

▲ 麗達韋遜在Instagram表示歡迎大家發 text 給她提議聽哪些歌曲，互道近況。（Rita Wilson IG）



麗達說收到text後，她可以告訴大家其近況，還有機會與粉絲保持聯絡（stay in touch）。她又不忘強調，不是說要觸摸（Touch），保持社交距離（social distancing）是有效避免受新冠肺炎感染的方法。

她在片中看來精神不俗，而日前更發片，播著組合Naughty by Nature 1992年熱門歌《Hip Hop Hooray》，並罕有地一展她快嘴Rap的本領。

不過，湯漢斯就並沒有出現在鏡頭前。