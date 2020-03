《法證先鋒IV》Dr.Man李施嬅早前在加拿大拍攝劇集《血與水》(Blood & Water),因加國疫情致劇組停工。由於機位緊張,李施嬅經辛苦終於撲到機票,在昨天(3月23日)黄昏由溫哥華回到香港。

李施嬅響應醫護呼籲,戴上隔離用電子手帶,並留家自我隔離14日。在昨晚8時,她在個人社交平台貼上一張在橋頭的自拍照,並寫:

安全回到香港了。

14天隔離現在開始喇!😷

感恩有你們陪伴,這條「隔離」路絕不孤單。🥰

Who else is on the self quarantine journey? Maybe we will set the world record together, the largest number of simultaneous self quarantine! 💪🏻