【新冠肺炎】蜘蛛仔Tom Holland回倫敦避疫　無戴口罩出街即患病現徵狀

▲ 「蜘蛛仔」因疫情停工回老家避炎，被野生捕獲無戴口罩即出現徵狀。

參演《復仇者聯盟》（Avengers）系列、《蜘蛛俠》（Spider-man）系列等荷里活片揚名的英國演員湯賀蘭（Tom Holland），因為新冠疫情令他參演的新戲《Uncharted》被逼停工，於是Tom Holland回英國倫敦老家，與家人一同進行自我隔離。

可是，日前「蜘蛛仔」Tom Holland被影迷「野生捕獲」，並發現他無戴口罩行超級市場，而且他更隨即爆發出疑似中招徵狀。

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▲ Tom直播時以「超密實」造型示人，但相信這並未有防疫作用。（影片截圖）

Tom Holland頻頻玩IG

現年23歲的Tom Holland回家數日，不時更新他的個人IG，甚至舉行直播與粉絲互動。

「蜘蛛仔」透露，在家居隔離期間與弟弟們玩拼圖，又笑指因為超級市場的食物都被掃光，為了解決問題他決定在家中養雞，可以自行生產雞蛋自給自足。

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▲ 日前Tom在後院抱著母雞，表示會在家中生產雞蛋自給自足。（影片截圖）

Tom Holland無罩外出

可是，Tom日前離開家中，到超級市場購物時，剛巧被粉絲「野生捕獲」，並上前向他要求合照。

Tom大方答應，但之後有網民被指責他到人多的地方時卻未有戴上口罩，沒有做好防疫措施。

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▲ 連日來Tom與弟弟開展「拼圖大戰」。（instagram圖片）

話口未完，Tom日前在instagram拍片，穿著家居服的他一臉病容、對著鏡頭謂：「我起床後覺得不太舒服，但我還是可以的。」並透露會繼續在網上更新狀況。

而影片中的Tom明顯聲音沙啞，說話同時更用手抹掉剛流出來的鼻涕，已有明顯的病徵，未知是否與日前無戴口罩出門有關，而且也不知是否中招患新冠肺炎，還只是一般流感。

不過在此非常時期，Tom Holland未有備足防疫措用外出，的確是不對。