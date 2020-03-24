【隔離令】女子疑戴防疫手環黃埔超市出沒買糧食　網民：隔離14日都要買糧食

▲ 一名疑戴防疫手環的女子在黃埔超市買糧食。

新冠肺炎蔓延全球，港府上周四（19日）起，要求從外國抵港人士強制檢疫14天，並戴上電子手環作監察。但近日不斷有網民發現，有不少留學生回港後違反隔離令剪斷手帶、外出用餐等。昨日（24日）有網民在fb群組發文並上載相片指，一名疑戴上電子手帶的女子在黃埔的超市購物，呼籲街坊留意。

從相片可見，一名婦女左手繫上藍色手環，在超市收銀處準備付款。購物車上兩個籃子也放滿貨物，主要是糧食，包括蔬菜、水果、杯麵。上載相片的網民問「有無人可捉佢隔離」，並稱希望對方購物後會立即回家隔離。不少網民留言表示憂慮，擔心會女子此舉變相「播毒」，並斥行為自私，呼籲報警。

不過，也有網民指出，若需要居家隔離的人士是獨居的，會否有人為他們安排食物，「否則他們也是要購物的」。

另有網民認為：

其實隔離十四日，都要買糧食架...唔通光合作用咩？你見佢買杯麵都知喇....政府只理隔離營個班伙食，唔會理家居個班，但家居都要食野架...人地又唔係飲茶，唱K，買糧食自我隔離都鬧？

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林鄭月娥：檢疫人士勿以身試法

行政長官林鄭月娥表示，截至昨日，警方發現41名需遵守檢疫令人士擅離家居，已經尋獲5人，其中2人更加除去手帶，全部5人已被送入檢疫中心，會發出通緝令追緝其餘人士。林鄭月娥又指，今早留意到有檢疫人士到山頂打波，警方亦已尋獲他們。她指，政府即將成立舉報熱線，再次提醒檢疫人士切勿以身試法。

衞生防護中心早前提醒接受家居檢疫的人士切勿違例，如有市民發現發現類似事件，可致電衞生署熱線21251111或21251122舉報。

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責任編輯：王俊賢