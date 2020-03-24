【美國疫情】7個月大男嬰成美最年輕感染者　媽媽心痛籲留家避疫：病毒不是在開玩笑

▲ 媽媽呼籲民眾留在家中避疫。

新冠肺炎肆虐全球，美國近日疫情亦愈趨嚴重，目前已有逾2.5萬人確診，300多人死亡。有7個月大男嬰接受病毒測試結果為陽性，成為美國最年輕感染者。男童的媽媽難過地表示，現時各種年齡的人都有可能被感染，呼籲大家留在家中，減少出門。

美國南卡羅萊納州媽媽Courtney Watts Doster，與丈夫育有3名子女，她在3月16日帶僅7個月大的兒子Emmett Doster出門散步，惟回家不久後，Emmett就開始出現發燒症狀，她翌日帶兒子做病毒檢測，結果呈陽性。

有人告訴我，這病毒不會影響小孩，因此不必擔心，他們真的太錯了！

【英國疫情】出生數分鐘即確診 倫敦新生嬰成全球最年輕感染個案

▲ Courtney與丈夫育有3名子女。（facebook圖片）

憂心兒子情況惡化

男嬰的婆婆近日亦確診新冠肺炎，而在此之前，婆婆與男嬰相當親近，未知是否受到婆婆感染。

最初我像大多數人一樣，以為病毒的殺傷力的是媒體誇大，直至媽媽感染後我們改變了想法，而當我們7個大可愛的兒子，經歷最糟糕的時間更是如此。

▲ 兒子留院時，需要不斷插針。（facebook圖片）

Courtney坦言，現在非常害怕，不知道兒子的病況會否突然惡化，兒子雖然在家裡看起來無異樣，但很多事可能在數分鐘內改變，有時兒子的會咳嗽得頻繁或出現呼吸困難。

呼籲民眾留家避疫

目前Courtney一家需要在家隔離至4月1日，其他家人仍未接受病毒檢測，暫未出現病徵，但她非常擔心4歲的大仔和2歲的二女。她亦呼籲人們不要自私自利，因這不只是為了自己，更是為了家裡年邁的父母、年幼的孩子。

病毒不是在開玩笑，現在不是出去玩、去購物或外出吃飯的時候，請待在家裡！

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責任編輯：林愛娜