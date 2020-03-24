【社區播毒】不戴口罩男子疑戴防疫手環漫遊尖沙咀　網民目擊海港城外咳嗽吐痰

▲ 有網民發帖，表示在尖沙咀1881附近遇到一名戴著隔離手環、不戴口罩的男子。

新冠肺炎肆虐，大批人士從海外抵港後，需遵守強制家居檢疫政策，配戴防疫電子手環，留在家中限制外出。然而，近日卻有部分人未有遵守政策，隨意外出。最近有網民發帖，表示在尖沙咀1881附近遇到一名戴著隔離手環、不戴口罩的男子，並在快餐店前咳嗽、吐痰，引來大批網民議論紛紛。

據Facebook群組「香港突發事故報料區」，有網民昨日（23日）發帖並公佈兩段影片，片中可見一名不戴口罩的男子，疑似手腕上戴有電子手環，在尖沙咀碼頭、1881一帶走動。發帖者稱，目擊男子在海港城連鎖快餐店麥當勞門口，對著下水道咳嗽、吐痰：

TST 1881附近遇到一個帶著隔離手環、不戴口罩的人，而且在海港城M記門口咳嗽吐痰到下水道。

自本港近日對部分回港人士實施家居檢疫後，陸續有網民發帖指有人沒有遵守強制家居檢疫14天外出。有網民昨晚拍到再有疑似戴上防疫電子手環的女生，到石門的日本餐廳吃飯。鄰座的食客擔心她播毒，追足幾條街提醒途人小心，詳見：【社區播毒】戴電子手環少女到日本餐廳 食客拍片跟足幾條街的士司機拒載

對於是次再拍到有人不戴口罩、疑似戴電子手環外出，網民對此亦議論紛紛：「自私精」、「重罰」、「靠佢哋自律？天真」。

衞生防護中心早前提醒接受家居檢疫的人士切勿違例，如有市民發現發現類似事件，可致電衞生署熱線21251111或21251122舉報。

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