【新冠肺炎】澳門政府物色第8間酒店作醫學觀察　賀一誠：博彩業不願借出酒店感失望

▲ 賀一誠斥澳門博企應要負上社會責任，共同抗疫。（資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，澳門行政長官賀一誠今（24日）在記者會上指出至今仍沒有辦法使用任何一家博企的酒店綜合體作為指定隔離酒店，對此感到十分失望。澳門旅遊局亦表示，現時澳門第7間醫學觀察用指定酒店已爆滿，政府即將公佈第8間醫學觀察用指定酒店。

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賀一誠表示，明白要使用博企的酒店，會影響內裡的餐廳和賭場等運作，但現時尋覓指定酒店已「搵無可搵」，若政府可以使用有 3,000間客房的酒店，也會較為容易管理。

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他形容這次疫情是對第5任特區政府及澳門六大博企的的一次大考驗，至於博企應如何落實承擔社會責任，澳門人是會看在眼裡，記在心中的。他又指出，博彩業要負社會責任，並非只在報章宣傳，或送些物資，便是承擔社會責任，而是在社會有問題時如何共同面對和承擔。他更稱，政府會支付金錢，不是白用該些設施，但現時博企也不願意借用出地方，為此感到十分失望。

賀一誠指近日新增的15宗輸入性個案的病徵均是較輕微，現階段澳門依然未有出現社區感染，現時都是輸入個案，故暫時不會暫停餐廳和賭場運作。

記者：郭家穎