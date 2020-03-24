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【TG N號房】TG群瘋傳「N號房」恐怖性虐待片段　南韓總統文在寅下令徹查嚴懲

親子 11:39 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

南韓總統文在寅高度關注「N號房」案件，要求嚴懲犯人及26萬會員。（AFP）

韓國近日爆出駭人性虐待案件，「N號房」案件主腦威脅受害者拍攝性愛影片，並將影片上載至社交媒體Telegram，吸引網友成為付費會員觀看，案件因涉及未成年少女及性虐待，事情曝光後引發全韓國民憤怒。主腦日前已被拘捕，南韓媒體SBS昨晚（23日）將主腦的正面及學霸史曝光。南韓總統文在寅高度關注案件，並首度開腔回應，要求嚴懲犯人，並承諾將刪除所有涉案視頻，及為受害者提供法律、醫療支援。

除犯人外 嚴懲26萬會員

「N號房」案件引起韓國國民憤怒，要求嚴懲犯人，總統昨日文在寅就「N號房」案件表示，

加害者的行為是破壞人類生活的殘忍行為。 在青瓦台請願公告欄上簽名的人數瞬間超過300萬人。 不要局限於對「N號房」運營人等的調查，有必要對「N號房」 全體會員進行調查。

他承諾，會對包括16名兒童、青少年在內的受害女性表示衷心的慰問，而政府不僅會刪除影片，還將在法律、醫療、諮詢等方面向受害者提供一切必要援助。

Telegram「N號房」主腦及其他共犯究竟如何操控少女拍攝淫穢影片或照片？Telegram「N號房」又如何運作？請看下文解構更多案情：【恐怖性虐待】南韓TG群傳性虐待片段 　26萬人做會員看少女淪為性奴

「N號房」案件是嫌疑犯透過即時通訊軟體Telegram發放非法拍攝的性虐待影片，網民須付費成為會員方能觀看，其中最大型的「博士房」的會員人員共有26萬名。

Telegram「N號房」主腦正面曝光，原來他是一名學霸：【恐怖性虐待】TG群「N號房」瘋傳性虐片段　超強學霸主腦無悔意正面曝光

責任編輯：梁節儀

網絡熱話 虐兒 學校 文在寅 性罪行 罪行 Telegram 博士 南韓

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