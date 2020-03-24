【復仇者聯盟】雷神推健身App免費試玩半年　Chris Hemsworth操肌食療全公開

▲ 雷神陪大家一起做運動抗疫！

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國都宣佈封關，並鼓勵國民居家自我隔離，防止病毒傳播。在Marvel《復仇者聯盟》系列演「雷神」的Chris Hemsworth，日前就宣佈，早前自家推出的健身App「Centr」，新登記用戶可免費試玩6個月。

▲ 雷神的健身App「Centr」新用戶可免費使用6個月。（Instagram圖片）

Chris Hemsworth在《復仇者聯盟》中，演出雷神一角，高大英俊，一身爆肌的他迷倒萬千粉絲。而當年Chris Hemsworth為操肌，就夥拍健身教練做地獄式特訓，並不時在網上分享練成爆肌的過程。

Chris Hemsworth又經常鼓勵粉絲一同健身，所以在今年2月初與太太Elsa Pataky推出健身App「Centr」，推薦不同的健身方案及飲食餐單等建議。

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▲ 「Centr」由Chris Hemsworth與Elsa Pataky一同創立。（Instagram圖片）

而因應疫情爆發，不少人都留家抗疫，「Centr」就宣佈由3月31日起，只要到官網登記的新用戶便可免費試玩6星期，但6星期後便要自行取消訂閱，否則會自動收取費用。

免費試玩6星期

「Centr」健身App設有多個功能，包括拳擊、高強度間歇訓練、瑜伽等，另有不同訓練強度的課程供用家自行選擇，並與Apple Watch同步，記錄心跳及訓練內容。

此外，App更有飲食餐單規劃及冥想教學短片，令用家的身心靈都可一同健康成長。

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▲ 雷神的健身App設有多個功能，包括拳擊、高強度間歇訓練、瑜伽等。（Instagram圖片）

「Centr」的健身顧問團隊除有夫婦二人外，還包括雷神的私人健身教練Luke Zocchi、荷里活特技員、海豹突擊隊訓練員、瑜伽及普拉提導師、心理治療師、冥想導師與大廚等。

而且，健身計劃全由Chris Hemsworth包辦，用家可在家中或Gym Room按計劃做運動。

雷神爆肌練成過程

現年36歲的Chris Hemsworth，自2009年接拍雷神一角後，便由普通的外國人L size操至XXL size，增磅逾20磅。他當時找來私人教練進行每星期5天的操練。

▲ 雷神一身爆肌迷倒萬千粉絲。（Instagram圖片）

教練曾在電台節目中透露，雷神的操練秘訣是每天吃6餐，共高達3,500卡路里。而且，當閩他知道雷神的戰衣是無袖後，就表示要加強操練手臂及膊頭。

他操練的其中一個爆肌法是bulking plan，俗稱「上磅」，以8星期為一循環，主要增加肌肉量，並重點針對胸部、背部、手臂和腳進行訓練，非常勤力。