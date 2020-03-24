  • 25°C
香港時間 : 2020324日 (二) 13:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【復仇者聯盟】雷神推健身App免費試玩半年　Chris Hemsworth操肌食療全公開

娛樂 12:46 2020/03/24

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

雷神陪大家一起做運動抗疫！

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國都宣佈封關，並鼓勵國民居家自我隔離，防止病毒傳播。在Marvel《復仇者聯盟》系列演「雷神」的Chris Hemsworth，日前就宣佈，早前自家推出的健身App「Centr」，新登記用戶可免費試玩6個月。

雷神的健身App「Centr」新用戶可免費使用6個月。（Instagram圖片）

Chris Hemsworth在《復仇者聯盟》中，演出雷神一角，高大英俊，一身爆肌的他迷倒萬千粉絲。而當年Chris Hemsworth為操肌，就夥拍健身教練做地獄式特訓，並不時在網上分享練成爆肌的過程。

Chris Hemsworth又經常鼓勵粉絲一同健身，所以在今年2月初與太太Elsa Pataky推出健身App「Centr」，推薦不同的健身方案及飲食餐單等建議。

蜘蛛仔Tom Holland回倫敦避疫　無戴口罩出街患病，詳情請看：https://bit.ly/33NNjis​​​​​​​

「Centr」由Chris Hemsworth與Elsa Pataky一同創立。（Instagram圖片）

而因應疫情爆發，不少人都留家抗疫，「Centr」就宣佈由3月31日起，只要到官網登記的新用戶便可免費試玩6星期，但6星期後便要自行取消訂閱，否則會自動收取費用。

免費試玩6星期

 

「Centr」健身App設有多個功能，包括拳擊、高強度間歇訓練、瑜伽等，另有不同訓練強度的課程供用家自行選擇，並與Apple Watch同步，記錄心跳及訓練內容。

此外，App更有飲食餐單規劃及冥想教學短片，令用家的身心靈都可一同健康成長。

湯漢斯太太Rita Wilson公開電話號碼與網友溝通，詳情請看：https://bit.ly/39iEDBv​​​​​​​

雷神的健身App設有多個功能，包括拳擊、高強度間歇訓練、瑜伽等。（Instagram圖片）

「Centr」的健身顧問團隊除有夫婦二人外，還包括雷神的私人健身教練Luke Zocchi、荷里活特技員、海豹突擊隊訓練員、瑜伽及普拉提導師、心理治療師、冥想導師與大廚等。

而且，健身計劃全由Chris Hemsworth包辦，用家可在家中或Gym Room按計劃做運動。

雷神爆肌練成過程

現年36歲的Chris Hemsworth，自2009年接拍雷神一角後，便由普通的外國人L size操至XXL size，增磅逾20磅。他當時找來私人教練進行每星期5天的操練。

雷神一身爆肌迷倒萬千粉絲。（Instagram圖片）

教練曾在電台節目中透露，雷神的操練秘訣是每天吃6餐，共高達3,500卡路里。而且，當閩他知道雷神的戰衣是無袖後，就表示要加強操練手臂及膊頭。

他操練的其中一個爆肌法是bulking plan，俗稱「上磅」，以8星期為一循環，主要增加肌肉量，並重點針對胸部、背部、手臂和腳進行訓練，非常勤力。

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【法證先鋒IV】李施嬅滯留加國獲好姊妹慰問　順利返港戴上監察手帶自律隔離
19:50 2020/03/23
【法證先鋒IV】李施嬅滯留加國獲好姊妹慰問　順利返港戴上監察手帶自律隔離
【家居檢疫】兒子英國返港自我隔離14日　森美自設隔離中心父子不相見
10:06 2020/03/23
【家居檢疫】兒子英國返港自我隔離14日　森美自設隔離中心父子不相見
【疫境同行】疫情第二波下出門送物資　方健儀向基層戶送暖：希望人人撐著
17:05 2020/03/23
【疫境同行】疫情第二波下出門送物資　方健儀向基層戶送暖：希望人人撐著
Marvel 復仇者聯盟 演員 電影 運動 瑜伽 健身 新冠肺炎 娛樂行業

最高瀏覽

【隔離令】一家四口戴電子手環遊長洲惹恐慌　長洲鄉事委員會開腔回應播毒傳聞
14:31 2020/03/23
【隔離令】一家四口戴電子手環遊長洲惹恐慌　長洲鄉事委員會開腔回應播毒傳聞
【日本止痛藥】日本熱賣消炎止痛藥EVE含布洛芬　法國衛生部：成分可令新冠肺炎病情惡化
18:01 2020/03/23
【日本止痛藥】日本熱賣消炎止痛藥EVE含布洛芬　法國衛生部：成分可令新冠肺炎病情惡化
【社區播毒】年輕男女無視隔離令　戴監察手帶落街打籃球
12:13 2020/03/23
【社區播毒】年輕男女無視隔離令　戴監察手帶落街打籃球