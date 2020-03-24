【自食其果】YouTuber玩「新冠肺炎挑戰」狂舔廁板　2日後臥病床拍片稱已確診

▲ YouTuber玩「新冠肺炎挑戰」舔廁板，2日後臥病床拍片稱已確診。

新冠肺炎肆虐全球，各地市民紛紛加強防疫。早前有美國網紅發起「新冠肺炎挑戰」（Coronavirus Challenge），用舌頭舔機艙座廁廁板，被指博出位遭網民炮轟。不過近日一名YouTuber竟響應挑戰，有樣學樣舔廁板，惟上載舔廁板影片2日後，他再發帖聲稱自己已確診，不少網民嘲諷他「自作自受」。

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美國一名YouTuber於周六（21日）在Twitter發佈影片，表示接受「新冠肺炎挑戰」，片段中他正身處一個公廁，隨後他以輕佻的步伐走進一個廁格內，並蹲在馬桶旁邊，以舌頭來回舔廁板。他更在帖文中呼籲網民轉發以令更多人關注新冠肺炎。

片段一發佈後即引來網民熱議，大批網民狠批他的行為噁心、愚昧，更有人指責他為博出位而拍片，令人反感，甚至「祝福」他早日染病。

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事隔兩日，該名YouTuber再發佈一段新影片，並在帖文表示「對新冠肺炎病毒呈陽性反應」（I tested positive for Coronavirus」）。從片段中可見，他躺臥在醫院病床，身穿病人衣服，旁邊亦有醫療儀器。

不過影片沒有獲得網民同情和關心，反而惹來網民留言嘲諷他「自食其果」、「抵死」，但亦有網民質疑他做假，只是為得到關注而再拍片。而目前該名YouTuber的Twitter帳戶已遭停用。

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責任編輯：羅家欣