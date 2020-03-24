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【口罩供應】香港23個街市免費派發10萬個學生口罩　出示學生證或手冊即可領取【附詳細地址】

精明消費 11:47 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

香港23個街市免費派發10萬個學生口罩。

香港街市宣布撲到10萬個口罩，3月15日將會在港九新界全線香港街市免費派發，與學生哥並肩抗疫，預計星期三前送抵各接市，市民可以憑出示學生證或學生手冊，免費領取10個小童口罩。

【3月24日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

23個「香港街市」 派發位置 及 名額

沙角市場                  名額700位（正門 - 鄰近麵包店的入口）
青衣市場-長發              名額700位（面向青雅苑的街市入口）
啟田市場                  名額600位（正門 - 鄰近扶手電梯的入口）
慈雲山市場               名額550位（正門 - 鄰近麵包店的入口）
恆安市場                    名額550位（正門 - 鄰近扶手電梯）
香港街市-逸東邨          名額550位（正門 - 鄰近人力車的入口）
隆亨市                  名額500位（正門 - 鄰近報紙檔的入口）
良景市集              名額600位（鄰近報紙檔的入口）
寶林市場               名額500位（正門 - 鄰近五金舖的入口）
華明街市                名額500位（小食街外，鄰近巴士站及天橋底）
T MARKET-頌富     名額500位（正門 - 鄰近「包點先生」的入口）
天瑞街市                名額500位（鄰近「正記」的入口）
太和街市                 名額400位（鄰近「正記」的入口）
本灣市場-小西灣     名額400位（正門 - 鄰近巴士站的入口）
廣源市場                 名額400位（正門 - 鄰近「包點先生」的入口）
寶達市場                     名額400位（鄰近「恩記粥品」的入口）
竹園市場                    名額400位（鄰近「小雄批發」的入口）
香港街市-寶盈          名額250位（正門）
香港街市-大角咀         名額200位（正門）
葵盛東街市            名額200位（正門入口旁）
啟業市場             名額200位（正門 - 鄰近小食街的入口）
香港街市-順天      名額100位（正門 - 鄰近海鮮檔）
茵怡市場         名額100位（正門 - 鄰近報紙檔的入口）

【口罩供應】卓悅消毒超電水每支售$198　全線分店發售【內附地址】

責任編輯：王俊賢

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