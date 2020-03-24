【口罩供應】香港23個街市免費派發10萬個學生口罩　出示學生證或手冊即可領取【附詳細地址】

▲ 香港23個街市免費派發10萬個學生口罩。

香港街市宣布撲到10萬個口罩，3月15日將會在港九新界全線香港街市免費派發，與學生哥並肩抗疫，預計星期三前送抵各接市，市民可以憑出示學生證或學生手冊，免費領取10個小童口罩。

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23個「香港街市」 派發位置 及 名額

沙角市場 名額700位（正門 - 鄰近麵包店的入口）

青衣市場-長發 名額700位（面向青雅苑的街市入口）

啟田市場 名額600位（正門 - 鄰近扶手電梯的入口）

慈雲山市場 名額550位（正門 - 鄰近麵包店的入口）

恆安市場 名額550位（正門 - 鄰近扶手電梯）

香港街市-逸東邨 名額550位（正門 - 鄰近人力車的入口）

隆亨市 名額500位（正門 - 鄰近報紙檔的入口）

良景市集 名額600位（鄰近報紙檔的入口）

寶林市場 名額500位（正門 - 鄰近五金舖的入口）

華明街市 名額500位（小食街外，鄰近巴士站及天橋底）

T MARKET-頌富 名額500位（正門 - 鄰近「包點先生」的入口）

天瑞街市 名額500位（鄰近「正記」的入口）

太和街市 名額400位（鄰近「正記」的入口）

本灣市場-小西灣 名額400位（正門 - 鄰近巴士站的入口）

廣源市場 名額400位（正門 - 鄰近「包點先生」的入口）

寶達市場 名額400位（鄰近「恩記粥品」的入口）

竹園市場 名額400位（鄰近「小雄批發」的入口）

香港街市-寶盈 名額250位（正門）

香港街市-大角咀 名額200位（正門）

葵盛東街市 名額200位（正門入口旁）

啟業市場 名額200位（正門 - 鄰近小食街的入口）

香港街市-順天 名額100位（正門 - 鄰近海鮮檔）

茵怡市場 名額100位（正門 - 鄰近報紙檔的入口）

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責任編輯：王俊賢