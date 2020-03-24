【齊心抗疫】無懼感染風險重返前線　意大利85歲退休麻醉醫生：醫護為患者犧牲一切

▲ 意大利85歲退休麻醉醫生無懼感染風險，重返前線。

意大利新冠肺炎疫情嚴峻，當地醫護前線的壓力巨大，資源亦不足。有85歲退休麻醉科醫生不忍後輩在醫院超負荷工作，決心伸出援手重返前線，助擊退新冠肺炎。

意大利麻醉科醫生Giampiero Giron以85歲高齡，重返醫院。他是帕多瓦大學名譽教授，曾於1985年參與意大利首例心臟移植手術，亦是該專業的傳奇人物，退休後也經常進手術室指導後輩。

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日前，眼見意大利疫情嚴峻，Giampiero Giron收到邀請問可否重返手術室，在緊急情況下提供協助，他二話不說就同意。

他表示，自從那日起，他就隨身帶著電話以便隨時出發，他認為這是種責任：

不管年齡有多大，現階段醫生都可以有所作為。雖然我作醫生誓言是很多年前事，但它永遠不會過期。

他又很清楚老人較容易感染新冠肺炎，但他不怕，因為目前他的身體健康，即使每年沒發生什麼事都，他會接種流感疫苗：「流行病總是很難應付，我不會感到感怕。」

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這些抗疫時刻，醫護人員總會被塑造成英雄，但他認為醫護人員需付出一切，直到最後一刻。

只要有需要，醫護人員都會為患者犧牲一切。

不過，他不會勉強其他已退休的醫護人員重返前線協助，因為「沒有比強迫人重返手術室更差的事。」

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責任編輯：羅嘉欣