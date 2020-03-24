【疫境沽貨】艾威低於市價賣屋套現　助養28名兒童：生活困難也不放棄他們

▲ 艾威被指以700萬元售出西貢村屋。

新冠肺炎疫情下，艾威以約700萬元出售西貢村屋單位，比市價低近1成。艾威早年受訪時指買樓能逼自己去儲蓄，為理想的投資方式。

據悉，西貢五塊田村的一幢約700呎的村屋低層單位近日以約700萬元沽出，呎價約1萬元，較市價低近1成。該村屋單位早於2001年以170萬元購入，持貨19年，帳面賺530萬元。該單位的原業主為Tsui Wai Shun，相信是原名為徐威信的艾威。

艾威早年接受《經濟日報》訪問表示，於2001年買樓是其「最叻仔」的一次決定，因為可透過買樓而逼自己儲蓄，受惠於樓價上升，並可在必要時套現獲利，為理想的投資方式。

▲ 西貢五塊田村村屋。（《經濟日報》資料庫）

為愛花半生積蓄

其實艾威表面粗枝大葉，內心很溫柔，是圈中有名愛妻號，他曾接受TOPick訪問時透露，太太Lisa多年前試過卵巢生瘤，後來需要做手術切除。

可是太太於2015年再度發現子宮長巨瘤，於兩個月內做了3次大手術割瘤，手術後肝、腎出現積水和氣泡，3次手術費花了近百萬元積蓄。

艾威失業時花盡積蓄為太太治病，詳情請睇：https://bit.ly/3dlvBHk

▲ 艾威向來都是愛妻號。（黃建輝 攝）

艾威的舉動獲得不少人讚許，但他卻反問：「對太太不離不棄也值得讚美？我不覺得這件事有多難得，這是天經地義的，老婆是我自己選的，我就要承擔責任，難道一走了之嗎？然後有人告訴我說，很多人會選擇離開，我只想問這樣的社會是否有問題？」

艾威工作多年以來都是零緋聞，他從不讓太太為自己操心，「不用她擔心我的一切，包括起居飲食，所以她對我十分放心。」

他與太太婚後一直沒有子女，但養了一隻伯恩山犬Sashimi，笑言狗狗為二人之間的和事佬。

▲ 艾威與太太視狗狗Sashimi為親生兒子。（艾威IG圖片）

艾威堅持助養感恩有28個「子女」，詳情請睇：https://bit.ly/2JcrQpH

堅持助養兒童

此外，艾威自1997年起先後助養共28位兒童，他曾接受香港世界宣明訪問講及助養兒童時坦言，曾遇過生活困難的時候，但也從未考慮要放棄助養任何一名兒童：「如果因為家裡出現經濟問題，你會斷絕家中一個成員的糧食嗎？」

艾威並謂，這些孩子和他的生活已經相連：「見到他們長大好開心，他們寄來的照片我都鑲起來，看到有種欣慰的感覺。」