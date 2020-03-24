【口罩供應】卓悅消毒超電水每支售$198　全線分店發售【內附地址】

▲ 卓悅獨家發售UGETSU勝水．超電水。（圖片來源：卓悅Facebook）

新冠肺炎疫情未息，卓悅今日（24日）在Facebook宣布開售消毒防疫用品－－UGETSU勝水．超電水，適用於消毒雙手、電話及個人用品、頭髮除菌、清潔家居用品等等，全線卓悅分店開售。

【口罩供應】香港23個街市免費派發10萬個學生口罩 出示學生證或手冊即可領取【附詳細地址】

UGETSU 勝水．超電水230ml $198/支

採用日本獨家專利技術

榮獲SGS認證

殺滅99.99%病毒和細菌，及去除有害氣體 （包括：一般冠狀病毒、流感病毒 H1N1、禽流感 H9N2、大腸桿菌、金黃葡萄球菌、退伍軍人菌、甲醛、TVOC及氨氣等）。

pH12.5為強鹼性，含有大量納米氫氧離子（OH-），微生物及細菌無法在pH12.5下生長，細菌會快速死亡。

超純天然水以物理電解，不添加任何化學活性劑，沒有化學殘留，無色無味，無環境污染，不傷皮膚。

產品安全等級達食品級，對人體無害同時不對皮膚造成刺激。

嬰兒、寵物都適用。

有效防腐、防銹及防靜電。

實驗報告證明有效殺死貓狗身上之「犬細小出血性病毒」。

【3月24日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

用法：

適用於消毒雙手、電話及個人用品、頭髮除菌、清潔家居用品、廚具及玩具、衣物去污及殺菌、出外進食前消毒餐具等等…

直接噴於手部、頭髮、身體或物件表面，然後風乾或抹乾。

噴於抹布或紙巾上，然後抹乾淨物件表面，不需要再用清水抹一次。

加入於加濕器中，可消除空氣中瀰漫病毒。

全線分店地址：https://bit.ly/2JbMrdW

責任編輯：王芷瑩