【新冠肺炎】戴電子手環石門用膳13歲少女已尋回　被送往火炭駿洋邨檢疫

▲ 該名13歲姓梁的女子懷疑違反檢疫令，已經送往火炭駿洋邨的檢疫中心檢疫。

新冠肺炎疫情持續，近日港府宣布所有入起本港人士均需接受強制家居檢疫14天，惟不少網民發現在各區都出現疑似違反檢疫令的人士，而昨晚（23日）瘋傳一條片段指，一名戴有檢疫手戴的女子在 沙田石門一間餐廳用膳 ，警方隨後在 香港沙田萬怡酒店尋回該名13歲少女，已送往火炭駿洋邨的檢疫中心檢疫。

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警方表示，昨晚10時13分接報一名市民指，在沙田石門安群街發現一名懷疑檢疫人士。警方隨後在香港沙田萬怡酒店找到一名姓梁（13歲）的少女，相信她昨晚由機場乘的士往石門，並計劃入住酒店，而其當時在入住酒店前到餐廳用餐，她懷疑違反家居檢疫令，已經送往火炭駿洋邨的檢疫中心檢疫。

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衞生防護中心早前提醒接受家居檢疫的人士切勿違例，如有市民發現發現類似事件，可致電衞生署熱線21251111或21251122舉報。

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