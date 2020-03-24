【隔離令】荃灣家居檢疫人剪手帶落街食車仔麵　相識女路人見狀舉報

▲ 一名24歲男子懷疑違反檢疫令，發燒下到街上食車仔麵，其後由救護車送往仁濟醫院。

全球新冠肺炎疫情持續，港府在3月19日起要求外國地區抵港人士需進行強制檢疫14天，惟不少人在檢疫期間離開外出食飯、打籃球等。荃灣路德圍40號凌晨零時許，警方接報一名路人女子報案，指看到一名男子懷疑違反檢疫令，剪走電子手環後到附近的車仔麵檔食宵夜，警方到場調查後證實該名男子是一名需接受居檢疫人士。

警方又指，該名涉嫌違反檢疫令是24歲姓何的男子，警員到場將男子帶到店外調查，並通知衞生署人員到場處理，職員為男子量度體溫，發現有發燒徵狀，其後由救護車送往仁濟醫院。

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食環署今早派出清潔工人在涉車仔麵店及路德圍一帶消毒，麵店女負責人表示，今日會休息一天徹底清潔，又指自政府實施強制家居隔離後，已經叮囑員工，若發現有顧客戴着電子手帶光顧，會勸喻對方買外賣，而不要堂食。

行政長官林鄭月娥昨日（23日）在記者會一度哽咽指，前線人員好有毅力地抗爭了兩個多月，如果有個別人士故意違反家居檢疫令，「出去打下波」、「食下車仔麵」等行為，反問是否「對得住」前線人員。

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衞生防護中心早前提醒接受家居檢疫的人士切勿違例，如有市民發現發現類似事件，可致電衞生署熱線21251111或21251122舉報。

記者：陳子謙