【新冠肺炎】「蘇怡」唐詩詠憶《白色強人》點滴　呼籲市民遵守強制家居檢疫令

▲ 唐詩詠憶《白色強人》點滴，呼籲市民遵守強制家居檢疫令。

新冠肺炎的疫情蔓延至全球，不少居於外地人士回流返港，香港政府於19日起強制要求入境人士須接受14天家居檢疫，不過卻有許多戴有檢疫手環人士現身街頭各處，引起社會恐慌。

近日賦閑在家的唐詩詠有感而發，回憶早前拍攝劇集《白色強人》的點滴，呼籲所有需要檢疫人士，遵守強制家居檢疫令。

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▲ 去年熱播劇集《白色強人》。（instagram圖片）

曾於劇集《白色強人》中飾演急症室醫生蘇怡的唐詩詠，見到相關新聞亦有感而發，重貼當日劇照並留言呼籲：

拍攝《白色強人》的時候，協助我們的醫療團隊內，有幾位醫生，醫護人員在2003年沙士期間，一直留守在醫院照顧病人。 現在一班前線醫護人員仍然在堅守崗位，希望所有需要檢疫人士，為社會，為長者，為家人，為朋友，為自己，請遵守「強制家居檢疫令」。 齊心抗疫，感謝。

不少網民留言表示讚同及加油。

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▲ 唐詩詠在劇中飾演急症室醫生。（網上圖片）

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最近停工在家的唐詩詠，趁機會追看多套劇集，消磨時間同時增進演技。

日前見她分享看畢大熱台灣劇集《想見你》的帖文，接連又見她分享韓劇《梨泰院Class》的劇照，看來唐詩詠留在家期間沒有浪費時間。