  • 25°C
香港時間 : 2020324日 (二) 13:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】「蘇怡」唐詩詠憶《白色強人》點滴　呼籲市民遵守強制家居檢疫令

娛樂 12:34 2020/03/24

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

唐詩詠憶《白色強人》點滴，呼籲市民遵守強制家居檢疫令。

新冠肺炎的疫情蔓延至全球，不少居於外地人士回流返港，香港政府於19日起強制要求入境人士須接受14天家居檢疫，不過卻有許多戴有檢疫手環人士現身街頭各處，引起社會恐慌。

近日賦閑在家的唐詩詠有感而發，回憶早前拍攝劇集《白色強人》的點滴，呼籲所有需要檢疫人士，遵守強制家居檢疫令。

【緋聞三角】唐詩詠表示經期準確否認懷孕　馬國明罕有動真火：不認識陳思銘

去年熱播劇集《白色強人》。（instagram圖片）

曾於劇集《白色強人》中飾演急症室醫生蘇怡的唐詩詠，見到相關新聞亦有感而發，重貼當日劇照並留言呼籲：

拍攝《白色強人》的時候，協助我們的醫療團隊內，有幾位醫生，醫護人員在2003年沙士期間，一直留守在醫院照顧病人。

現在一班前線醫護人員仍然在堅守崗位，希望所有需要檢疫人士，為社會，為長者，為家人，為朋友，為自己，請遵守「強制家居檢疫令」。

齊心抗疫，感謝。

不少網民留言表示讚同及加油。

【白色強人】傳李佳芯無份演出續集　馬國明盼原班人馬演《白色強人2》

唐詩詠在劇中飾演急症室醫生。（網上圖片）

【齊心抗疫】獲粉絲送贈口罩　唐詩詠轉贈有需要人士：感謝你的愛

最近停工在家的唐詩詠，趁機會追看多套劇集，消磨時間同時增進演技。

日前見她分享看畢大熱台灣劇集《想見你》的帖文，接連又見她分享韓劇《梨泰院Class》的劇照，看來唐詩詠留在家期間沒有浪費時間。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【疫境同行】疫情第二波下出門送物資　方健儀向基層戶送暖：希望人人撐著
17:05 2020/03/23
【疫境同行】疫情第二波下出門送物資　方健儀向基層戶送暖：希望人人撐著
【法證先鋒IV】李施嬅滯留加國獲好姊妹慰問　順利返港戴上監察手帶自律隔離
19:50 2020/03/23
【法證先鋒IV】李施嬅滯留加國獲好姊妹慰問　順利返港戴上監察手帶自律隔離
【新冠肺炎】蜘蛛仔Tom Holland回倫敦避疫　無戴口罩出街即患病現徵狀
今日 11:26
【新冠肺炎】蜘蛛仔Tom Holland回倫敦避疫　無戴口罩出街即患病現徵狀
唐詩詠 白色強人 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 電視劇 演員 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【隔離令】一家四口戴電子手環遊長洲惹恐慌　長洲鄉事委員會開腔回應播毒傳聞
14:31 2020/03/23
【隔離令】一家四口戴電子手環遊長洲惹恐慌　長洲鄉事委員會開腔回應播毒傳聞
【日本止痛藥】日本熱賣消炎止痛藥EVE含布洛芬　法國衛生部：成分可令新冠肺炎病情惡化
18:01 2020/03/23
【日本止痛藥】日本熱賣消炎止痛藥EVE含布洛芬　法國衛生部：成分可令新冠肺炎病情惡化
【社區播毒】年輕男女無視隔離令　戴監察手帶落街打籃球
12:13 2020/03/23
【社區播毒】年輕男女無視隔離令　戴監察手帶落街打籃球