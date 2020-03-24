【枉為人父】家庭陷財困難忍1歲女兒哭鬧　狠父重擊頭胸致死4歲女兒在旁目擊

▲ 台灣一名爸爸去年因11個月大女兒哭鬧，繼而重擊其頭部及胸部洩憤，導致女兒死亡。

各地虐兒事件沒完沒了，傷害無數年幼生命，令人髮指。台灣一名二孩爸爸去年因11個月大女兒哭鬧，繼而重擊其頭部及胸部洩憤，導致女兒死亡。事件最近有新發展，這名爸爸被控以謀殺罪名。

器官損傷休克致死

綜合台灣傳媒報道，台灣桃園市去年4月23日發生一宗虐兒事件，當晚7時多，一名11個大的女嬰因沒有心跳，被送到當地醫院搶救，可惜她最終仍不幸身亡。

當局調查女嬰的死因，曾一度懷疑女嬰的20歲姓莊媽媽，由於媽媽疏忽照顧，令女嬰從床上跌落地上，引致頭部重創致死。

後來經法醫驗屍後，才發現女嬰的頭部及胸部有多處傷口，不但頭顱骨骨折致內出血，而且心臟及肝臟亦有損傷，最終確認她因多個器官損傷及出血性休克而死。

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為錢心煩打女兒洩憤

經進一步調查後，女嬰姓林的爸爸供稱案發前一天，因家庭財政問題與家人發生爭執，之後他一直為此事心煩。事發當晚，11個月大的女兒哭鬧，令他不勝其煩，於是情緒失控向她下毒手。

他出手打女兒的頭部及胸口洩憤，當時他4歲的女兒目擊爸爸整個施虐過程。事後大女兒亦證實，爸爸出手打妹妹的手腳及肚，還用腳踢妹妹。

媽媽當時在廚房沖奶，當她察覺小女兒呼吸不順，隨即慌忙召喚救護車，將女兒送抵醫院，只是女兒還是返魂乏術。

近日爸爸被正式控謀殺罪名，媽媽則沒證據顯示她有份參與，因而不獲起訴。

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責任編輯︰王明芳