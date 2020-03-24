【天人永隔】台女星劉真疑為追仔冒險動心臟手術亡　丈夫辛龍︰我們來生再做夫妻

▲ 台灣女星劉真因心臟手術失救不治，遺下丈夫辛龍和4歲女兒。

女人為了拼最後機會生仔，可以不惜一切。有「國標舞女王」之稱的台灣女星劉真早前接受心臟手術失敗，昏迷45日後最終不治，終年44歲。台灣傳媒揭露，劉真的丈夫辛龍於1月底上電視節目時，曾透露已準備好拚第二胎，相信劉真因已屆高齡，為了盡快追仔而冒險做心臟手術，踏上不歸路。

綜合台灣傳媒報道，48歲男星丈夫辛龍雖未有公開露面，但經常到醫院守候。當辛龍得知劉真死訊時，辛龍哭至雙眼通紅見愛妻最後一面，強忍淚水親吻劉真，並深情對她說︰

如果妳願意，我們下輩子再做夫妻…

▲ 劉真與辛龍的夫妻組合被稱為「美女與野獸」。（劉真fb圖片）

辛龍未有公開露面，但透過醫院發出新聞稿，感謝醫護團隊的努力。

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醫生評估心臟情況不適合懷孕

44歲劉真與辛龍育有一名4歲女兒，兩人均希望追多個兒子，湊成一個「好」字。辛龍於1月底上電視節目時，被問到會否想生第二個，辛龍輕鬆回答︰「我都準備好了。」與太太已有共識。

▲ 劉真為了追第二胎陪伴女兒成長，結果手術失敗，天人永隔。（劉真fb圖片）

劉真於40歲誕下女兒霓霓，曾向友人透露希望追多個兒子，但經醫生評估後，發現她的心臟情況不適合懷孕，所以她於2月初冒險動手術改善。

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辛龍︰我願意一命換一命

遺憾地手術失敗，劉真心跳驟停，需裝上人工心肺救援。在劉真住院第22天，辛龍終於在Facebook首度就事件開腔，表示願意犧牲自己一命換一命，令人傷感。

我辛龍願意用自己的生命換劉真的生命，因為女兒才四歲可以沒有爸爸，但是不能沒有媽媽……

▲ 劉真曾讚揚辛龍是可靠的好男人。（劉真fb圖片）

4歲女兒︰爸爸我怕你寂寞

4歲女兒霓霓一直陪伴爸爸捱過難關，還十分懂事哄爸爸。劉真臨終前，辛龍在Facebook分享有晚他見到女兒還未入腥，便出言關心，年紀小小的女兒卻反過來安慰他。

我先哄你睡，不然你一個人在客廳會寂寞……

▲ 劉真有「國標舞女王」之稱，是一名靚媽。（劉真fb圖片）

辛龍聞言感到心碎，「寶貝女兒太想媽媽了……」最終媽媽等不到換心離世，兩父女將要面對一段艱苦日子。

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責任編輯︰林綺玲