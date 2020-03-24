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【宅家運動】跟韓國博客修練「女團腿」　在家5個動作打造纖幼長腿

休閒 18:08 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

韓國博主JINI便在網上公開這套修腿秘訣，還示範了拉伸小腿肌的5大動作。

不少韓國女團紅遍全球，除了歌精舞勁，更幾乎個個擁有40多吋筆直纖幼的長腿，穿著短裙跳起舞來效果相當吸引。如何能像女團的雙腿又直又纖幼？有傳女團成員每天都會做一套修腿運動，韓國博主JINI便在網上公開這套修腿秘訣，還示範了拉伸小腿肌的5大動作。

韓國博主JINI在網上公開女團修腿秘訣。（影片截圖）

小腿肌肉主要分為兩部分，腓腸肌和比目魚肌。根據JINI的解釋，由於不少人長期走路的姿勢不正確，將重心都落在小腿上，以致小腿肌肉發達，而肌肉的特性就是在活動時優先使用比較發達的肌肉，因此小腿肌肉就會繼續負責發力走路，結果就變得愈來愈粗壯。

韓國最受歡迎女團TWICE個個都是長腿姐姐。（Facebook圖片）

JINI的這套「女團腿」運動，就是針對這種情況，主要是透過拉伸動作，使肌肉得以伸展。

雙手及雙膝先著地打開（影片截圖）

雙手及雙膝先著地打開，雙膝與肩膀一樣闊度，手掌則稍微比肩膀再開一點。

動作一

雙腿前後盡量分開（影片截圖）

將雙腿前後盡量分開，其中一隻腳盡量向前誇。

臀部向後，把前腿伸直（影片截圖）

然彼臀部向後，把前腿伸直，感受到伸展及拉扯，來回10次，每次停留2-3秒。

動作二

將前腿及膝蓋伸直（影片截圖）

維持動作一的姿勢，將前腿及膝蓋伸直。

手將腳尖拉向天（影片截圖）

用手將腳尖拉向天，並往身體勾，重復10次，每次停留2-3秒。

動作三

伸直前腿及膝蓋（影片截圖）

維持同樣姿勢，伸直前腿及膝蓋，用手捉住腳邊底部。

將腳掌往內扣（影片截圖）

將腳掌往內扣，同時腳趾要保持打開的狀態，重復10次，每次停留2-3秒。

動作四

伸直前腿及膝蓋，用手捉緊腳掌前前部位置（影片截圖）

維持同樣姿勢，伸直前腿及膝蓋，將手在接近腳踭的腳邊底部開始掃向腳尖。

腳掌往內扣（影片截圖）

將腳掌往內扣，但這次腳趾也要用力往內扣，重復10次，每次停留2-3秒。

動作五

伸直前腿及膝蓋，用手捉緊腳掌前前部位置（影片截圖）

維持同樣姿勢，伸直前腿及膝蓋，用手捉緊腳掌前前部位置，將腳掌往外壓。

將腳尖向身體方向勾（影片截圖）

將腳尖向身體方向勾，重復10次，每次停留2-3秒。然後換另一隻腳再重復以上步驟就可以了。

記者：陳日言

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