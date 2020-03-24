【北韓防疫】北韓金正恩式防疫　濃妝妹妹唱洗手歌大跳健康操

▲ 北韓（又稱「朝鮮」）推廣兒童防疫，呼籲孩子多洗手及在家做健康操。

新冠肺炎肆虐全球，有指北韓對於防疫最為嚴肅，北韓是首個對中國實施封關的國家，雖然有傳北韓出現患者，但政府否認，而世衞亦未提出質疑，現時確診個案為0宗。近日，北韓推出一首兒童洗手歌，教小朋友徹底洗手防疫，加上重新推廣幼兒健康操，希望小朋友強身健體，加強兒童防疫意識。

據北韓半官方宣傳Facebook專頁「朝鮮經貿文化情報」，於3月21日發帖分享北韓洗手歌影片，表示影片是教導學童們洗手抗疫。影片長約1分25秒，一位化了濃妝的紅裙妹妹在台上唱歌，七情上面演唱，以誇張動作及特別唱腔強調徹底洗手防細菌病毒的重要。

歌曲內容強調用肥皂洗白白，我們一起把手洗乾淨︰

嘭嘭嘭，肥皂泡沫戳破了，用肥皂把手洗得白白，弄髒的手、要吃當西的手也要用肥皂洗白白……有害的病菌不要讓它出現，一定要洗手喲！

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唱歌說教洗手防疫

在歌曲中段，女孩更演繹情景，像飾演大人檢查小朋友的雙手，表示合格、不錯，遇上有小朋友的手洗得不夠徹底，她說︰

別的孩子雙手已洗得很乾淨，你還是不明白？看看你的手背污糟，我們再洗多次手。

有關影片吸引不少網友留言，好評劣評均有，有的心疼這孩子要做這種不自然的表演、又指妝容白得可怕。另有網民大讚︰「印象深刻，反有奇效」、「比方艙醫院來到更神奇、實用，兩人可配為金童玉女」等。

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幼兒健康操推廣在家做運動

此外，相關Facebook專頁亦有於上星期（17日）發帖重新推廣幼稚園版的國民健康操，在面對疫情之時，除了洗手保持個人衞生之外，亦要做運動強身健體。內文更表示︰

朝鮮以兒童的王國著稱，特別重視兒童的醫療、教育等福利保障，在2016年的時候，特別請朝中社與慶上幼稚園的小朋友合作，拍攝這段健康操，讓小朋友可以對著電視練習。

影片中的小朋友們很可愛，初期做些簡單的熱身運動，之後大踏步、揮手、拍手等各式動作，適合幼兒在家中跟著跳。

責任編輯︰王俊賢