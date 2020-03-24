【新冠肺炎】中藥抗病毒新療法？　鍾南山團隊：中藥連花清瘟可抗新冠病毒　

▲ 鍾南山團隊最新研究認為中藥「連花清瘟」有抑制新冠病毒細胞複製的作用。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，內地有學者提倡以中藥對抗病毒。中國工程院院士鍾南山團隊最新研究認為，中藥「連花清瘟」有抑制新冠病毒細胞複製的作用，具抗新冠病毒的作用，有望成為控制COVID-19疾病的新策略。

廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室主任鍾南山及研究員楊子峰等近日在《藥理學研究》的網上刊出《連花清瘟對新型冠狀病毒具有抗病毒、抗炎作用》的研究文章，內容提到連花清瘟對一系列流感病毒具有廣譜抗病毒作用和免疫調節作用，亦能顯著抑制新型冠狀病毒在細胞中的複製，影響病毒形態並在體外發揮抗炎活性。這表明連花清瘟可以抵抗病毒攻擊，有望控制新冠肺炎。

【新冠肺炎】本港診所稱鍾南山參與研發滴血驗新冠病毒 何栢良：不建議醫護作為診斷工具

新冠疫情暴發以來，顆粒連花清瘟膠囊已先後被國家及20餘個省市新冠肺炎診療方案推薦，亦有在火神山、雷神山及方艙醫院等醫療機構廣泛使用。

【懸壺濟世】83歲鍾南山堅持行醫不言休 專訪剖白受父薰陶︰為世界留點東西

在國新辦昨日新聞發布會上，中央指導組成員、中醫藥局黨組書記余艷紅指出，全國確診病例中有74,187人使用中醫藥治療，佔總數91.5%；湖北有61,449名患者使用了中醫藥治療，佔90.6 %。臨床療效觀察顯示，中醫藥治療總有效率達90%以上，故中藥連花清瘟或有望成為控制新冠肺炎的新策略。

【新冠肺炎】戴電子手環石門用膳13歲女子已尋回 被送往火炭駿洋邨檢疫

責任編輯：郭家穎