【英國停課】英國取消境內GCSE及A-Level考試　有機會轉網上應試或學校預估成績

▲ 英國在疫情肆虐下，決定取消國內GCSE及A-Level考試。（法新社）

昨晚，英國政府宣布取消境內的GCSE和A Level考試。想必收到這一消息的家長，都會張望接下來香港的情況。GCSE和A Level考試對國際學校高年級的學生影響甚廣，雖然目前還不知IGCSE考試是否如期舉行，但隨着英國政府推出這一舉措，相信會有其他受疫情影響大的地區跟隨。就這種情況，給可能受影響的家長和學生一些建議。

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1. 繼續等進一步消息

疫情的狀況瞬息萬變，在這樣的情況下，學校也很被動，只能見步行步。得知英國的舉措後，所有國際學校都在與考試機構取得聯繫，了解英國以外地區的安排。每個考試機構可能有不同的做法，所以此時應靜觀其變，不要因為突然的取消而感到過度緊張。

讓孩子照常學習，該準備的內容依然要準備。有的孩子看到這個消息，可能會無限放大「取消考試」的可能性，因為覺得接下來幾個月的學習，失去了實際性的目標。此時，學校和老師都會傳達繼續學習的信息，家長也應當如此。學習不是為了某一項考試，而考試也只是其中一種檢測手段而已。

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2. 考慮其他可能性

英國取消某幾種考試，不代表其他地區一定會如此。因為考試試卷在年頭已經準備就緒，所以不存在無試題可考的情況。考試也有可能以其他方式進行，比如推遲幾個月，或者轉換為網上考試等。

因為考試取消而非常擔心孩子成績紀錄和升學申請的家長們，也毋須感到茫然。學生們普遍受到影響，這一點肯定會被考試機構、升學部門納入考量。而且，就算沒有最終的考試，很多考試機構也會參考學校提供的預估成績（predicted grade）。

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「微光集」，原題為「如果國際考試取消了」。

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