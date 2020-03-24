【新冠肺炎】政府醫生協會斥衞署派無經驗同事到高危區工作

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，一名近日調至機場工作的衞生署港口衞生科女醫生，昨日證實確診感染新冠肺炎。政府醫生協會主席李慧茵指，隨大批人士返港及隱形病人增加，於機場工作的人員屬高風險，惟負責同事或早一晚才獲通知調去負責高風險工作，質疑工作培訓不足，促當局提高醫護防備指引，同時改善相關管理及配套工作。

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衞生防護中心昨指，一名54歲衞生署女醫生確診感染，本負責學生健康服務臨床工作，3月16日被調派到機場幫忙簽發檢疫令，至昨日確診；工作時有穿上外科口罩和面罩，以防止飛沫傳播，亦會戴上手套。

政府醫生協會主席李慧茵今早接受港台《千禧年代》訪問時指，據指染病醫生是連續6天、每天工作12小時後，於第7天發病，認為隨著大批人返港以及隱形病人增加，於機場工作的人員屬高風險；批評衞生署不應調配無處理傳染病個案經驗的醫護到高危區工作。

她又指，負責其他服務的同事可能早一晚才接獲通知，翌日就調去負責高風險工作，未必有足夠經驗，相關工作培訓亦不足，令同事無所適從；而署方並無於亞博館設立讓醫護更換防護衣物地方及分隔措施，亦無安排醫護專用廁所，甚至要重用面罩，並將面罩帶回家暫存。

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李慧茵上月亦接獲同事投訴，負責港口衞生的助理署長級官員不准前線醫護用面罩，批評說法「嚇怕人」；又質疑有中層扭曲指引，又將防護裝就備最低要求，視作最高要求。

就特首林鄭月娥昨向抗疫前線醫護表達敬意一時感觸，李慧茵則希望她多做實事，又不滿封關太遲，認為醫護身心所受的壓力及疲累不足為外人道；又指街上仍有人拉下口罩吸引力，認為政府亦應宣傳少吸煙。

責任編輯：陳正怡