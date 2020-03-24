【TG N號房】南韓TG性虐案受害中學少女現身　揭加入「N號房」的恐怖經歷

▲ TG N號房受害少女現身。

南韓近日爆出Telegram「N號房」聊天群組案件，主腦威脅受害人拍攝性愛影片，上載至Telegram，吸引網民成為付費會員觀看，震驚韓國社會。案件的主腦「朴博士」日前被拘捕，有受害女生今日（24日）亦接受電台節目訪問講述受害經歷。

「N號房」案件主腦「朴博士」，今年25歲，本名趙主賓（音譯，조주빈），日前已被警方拘捕，警方並從趙主賓家中沒收1.3億韓元（約80萬港元）的現金。警方現正在追查付費會員。據報導指，趙主賓完全沒有悔意，反咬記者幻想誣陷，希望總統還他公道。

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要求她拍攝奇怪照片

韓國CBS電台節目今日訪問了一名「N號房」受害中學女生A小姐，A小姐表示，她在2018年時因為生活費不足，所以在各個網上聊天室尋找工作機會，被趙主賓邀請她做兼職，自此她就陷入危機當中。

趙主賓要求她安裝Telegram，並著她提供銀行戶口，以方便轉帳，後來又說要送她手機作為禮物，並給予她報酬，要求她提供地址、電話號碼、姓名等，甚至要求見面。

最初，趙主賓只要求她拍攝自己的照片，後來開始有奇怪的要求，包括穿校服，穿絲襪，然後撕開它，又要求她多使用學校常用的物品。

我很害怕，因為我的樣貌、聲音和個人信息已經公開，擔心會被人威脅。相比起身體受的傷害，我心靈的傷害更大，那時開始我無法入睡。

10歲孩子受害

A小姐表示，自己患上躁鬱症和抑鬱症，而且有一段時間不敢出門，因擔心有人在路上會認得她，精神經常處理繃緊狀態。事發數周後，她換了電話號碼，搬了家，才得以脫離。

不過，最令她震驚的是，她見過有10歲孩子被要求發送身體照片，就會獲得5萬韓元的禮券。A小姐相信，受害人中未成年者比成年人多。她又呼籲其他受害人現身作證，

現在事件已浮出水面，但如果你沒有勇氣，事件或會再次沉底。希望你們能鼓起勇氣，給犯罪者嚴厲的懲罰，我將不勝感激。

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責任編輯：林愛娜