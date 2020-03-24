  • 25°C
香港時間 : 2020324日 (二) 13:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】網傳縮短公共交通運作時間並安排一半人在家工作？　政府消息：勿誤傳錯誤的訊息

社會 13:15 2020/03/24

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

政府消息人士指，將會就不實的訊息作出澄清。（資料圖片）

網上流傳一段消息指，行政長官將於下午三時三十分舉行記者會，並採取嚴格措施防止病毒傳播，包括從午夜開始所有人將被禁止進出香港。政府消息人士指，有關訊息是虛構，呼籲市民勿誤傳。

【新冠肺炎】戴電子手環石門用膳13歲少女已尋回　被送往火炭駿洋邨檢疫

【魚生有蟲】魚生內寄生線蟲暴增283倍　袁國勇蔡瀾從不吃三文魚刺身

有關訊息以英文撰寫，內容大致為：

行政長官將於下午三時三十分舉行記者會，並採取嚴格措施防止病毒傳播。從午夜開始，所有人將被禁止進出香港。所有餐廳和酒吧只能外賣，而不能全部用餐，所有餐廳/購物中心/超級市場/市場/商店等僅開放至晚上8點。所有公共交通機構（包括公交車和地鐵）僅開放至晚上9點，今晚所有通宵運輸將暫停。

從午夜開始，行政長官授權所有紀律部隊人員包括民政服務和輔助醫療服務人員，以及包括小販管理團隊在內的各個執法機構的公務員採取執法行動。相關法律或違反防疫令等隔離令，他將被逮捕並立即起訴，為期14天。  接下來的7天要求香港的所有僱主減少工作數量和時間，並安排至少一半的僱員在家工作。

政府消息人士指，有關訊息是虛構的，並沒有相關措施，呼籲市民勿散播錯誤的資訊。

【防疫電子書】免費下載TOPick《16道家常便飯烹飪食譜》電子書及德國寶「纖營蒸煮盒」(價值$799)有獎遊戲

【新冠肺炎】香港疫情惡化得很快　何栢良：3月由海外返港必須自我社交戒嚴防播毒

記者：伍瑋瑋

在家工作 紀律部隊 香港 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 酒吧

最高瀏覽

【隔離令】一家四口戴電子手環遊長洲惹恐慌　長洲鄉事委員會開腔回應播毒傳聞
14:31 2020/03/23
【隔離令】一家四口戴電子手環遊長洲惹恐慌　長洲鄉事委員會開腔回應播毒傳聞
【日本止痛藥】日本熱賣消炎止痛藥EVE含布洛芬　法國衛生部：成分可令新冠肺炎病情惡化
18:01 2020/03/23
【日本止痛藥】日本熱賣消炎止痛藥EVE含布洛芬　法國衛生部：成分可令新冠肺炎病情惡化
【社區播毒】年輕男女無視隔離令　戴監察手帶落街打籃球
12:13 2020/03/23
【社區播毒】年輕男女無視隔離令　戴監察手帶落街打籃球