【新冠肺炎】網傳縮短公共交通運作時間並安排一半人在家工作？　政府消息：勿誤傳錯誤的訊息

網上流傳一段消息指，行政長官將於下午三時三十分舉行記者會，並採取嚴格措施防止病毒傳播，包括從午夜開始所有人將被禁止進出香港。政府消息人士指，有關訊息是虛構，呼籲市民勿誤傳。

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有關訊息以英文撰寫，內容大致為：

行政長官將於下午三時三十分舉行記者會，並採取嚴格措施防止病毒傳播。從午夜開始，所有人將被禁止進出香港。所有餐廳和酒吧只能外賣，而不能全部用餐，所有餐廳/購物中心/超級市場/市場/商店等僅開放至晚上8點。所有公共交通機構（包括公交車和地鐵）僅開放至晚上9點，今晚所有通宵運輸將暫停。

從午夜開始，行政長官授權所有紀律部隊人員包括民政服務和輔助醫療服務人員，以及包括小販管理團隊在內的各個執法機構的公務員採取執法行動。相關法律或違反防疫令等隔離令，他將被逮捕並立即起訴，為期14天。 接下來的7天要求香港的所有僱主減少工作數量和時間，並安排至少一半的僱員在家工作。