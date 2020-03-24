【新冠肺炎】西班牙逾2千死亡溜冰場作停屍間 有年老患者被遺棄死在護老院

▲ 西班牙逾2千死亡溜冰場作停屍間，有年老患者被遺棄死在護老院。

新冠肺炎疫情蔓延至全球，最近更於西歐等地大爆發，當中意大利及西班牙疫情最為嚴重。截至周一（23日）為止，西班牙當地的的確診人數已突破3萬人，死亡人數高達2千人。由於死亡人數太多令殯儀館不勝負荷，當局臨時決定徵用首都馬德里其中一個溜冰場作停屍間之用。

綜合英國《鏡報》報道，由於新冠肺炎爆發導致西班牙於短時間內造成超過2千人死亡，當地殯儀館場地不足，當地政府立即進行緊急會議，並決定將首都馬德里冰宮商場（Palacio de Hielo）內的溜冰場，臨時徵用改為停屍間的用途，溜冰場附近的展覽中心改建成臨時醫院。

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馬德里市政廳發言人指，臨時停屍間將在未來幾小時內啟用，為臨時和特殊措施，減輕死者家屬的痛苦及馬德里醫院人手緊張的情況。據悉，冰宮商場內的溜冰場佔地1,800平方米，符合奧運標準。

西班牙截至當地時間周一（23日）為止，全因有超過3.3萬人確診患上新冠肺炎，現有超過2100人因病死亡，其中首都馬德里是最嚴重的疫情災區，有超過1萬人確診、超過1200死亡個案。據指當地由於死亡人數太多，公營殯儀館未能再接收新的屍體，但私營殯儀館仍然能夠正常運作。

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當地政府於上周起已下令所有休閒場所包括餐廳、酒吧、電影院等需要封鎖，已防止人流聚集造成社區傳染問題。位於溜冰場附近的IFEMA會議中心，亦被徵用為臨時醫院，暫時設有1300張病床，現時已有約200位病人入住。

此外，西班牙軍隊搜索時發現，有護老院的年老患者被遺棄，甚至死亡在床上。國防部長羅夫萊斯（Margarita Robles）表示，會嚴格處理長者在護老院遭如此對待。西班牙全國護老院錄得數十宗因新冠肺炎而死亡的個案，軍隊須為護老院消毒。

責任編輯：王俊賢