【新冠肺炎】本港10月起多項大型活動　旅發局盼屆時疫情緩和可吸訪港客

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情蔓延全球衝擊旅遊業，旅遊發展局總幹事程鼎一稱，本港2月只有19萬人次遊客，相等於旺季單日的遊客數量，明日凌晨起所有非港人不准入境，訪港旅客數字基本上會變成零；惟今年10月起將有多項大型活動，希望屆時疫情能緩和，吸引更多遊客到港。

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旅遊發展局總幹事程鼎一今早接受電台訪問時稱，本港2月整個月只有19萬多人次的遊客，相等於旺季單日的遊客數量；上星期訪港旅客每日約1000人次，但由星期三凌晨起，所有非香港居民從海外國家和地區坐飛機抵港，將不准入境，訪港旅客數字基本上會變成零。

他認為，當年沙士疫情只局限於1個至2個地方，惟現時時全球均出現疫症爆發，估計是次新冠狀肺炎疫情過後，不會像沙士時期一樣出現「報復式反彈」；但仍盼於疫情減退時先鼓勵本地消費，推動本地消費意慾。

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程鼎一又提及，本港10月起將有香港國際七人欖球賽」及「香港美酒佳餚巡禮」等多項大型活動，希望屆時疫情能緩和，吸引更多遊客到港；惟仍然要視乎疫情及航空交通情況，旅發局計劃動用4億元支援業界，包括旅行社、酒店業及會展業等，但不會以現金資助，而是會加強旅遊推廣，目前正與業界商討細節。

責任編輯：陳正怡