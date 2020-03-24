【在家工作】全天候開工兼湊仔疲勞轟炸　在職爸媽困獸鬥頻爭吵埋家庭炸彈

▲ 在新冠肺炎疫情下，在職爸媽既要全日應付home office工作，又忙於湊小孩，令夫妻關係出現更多磨擦。（i-stock圖片）

新冠肺炎疫情未止，學校復課無期，在家工作的日子亦看不到盡頭。

猶記得企業實行在家工作初期，不少家長拍手叫好，認為此舉可以換回更多家庭時間。然而，實行個多月，一些意想不到的問題始浮現。

有人投訴，在家工作只是個披着「友善員工政策」的幌子，將工作時間由朝九晚六變成24／7（一周七日，每日24小時）無限期延長，不少員工得隨時候命聽候上司差遣，有上班沒下班。

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一些在職媽媽訴苦，在家工作加上孩子停課，對她們而言是打兩份工︰一方面要工作，另一方面孩子經常「攪攪震」，令她們身心俱疲。有的媽媽處理不了，請自己母親或奶奶上門幫忙，怎料長輩卻變成第三方嘮叨來源，對家事及孫兒的管教給予大量意見，有媽媽直言壓力爆煲。

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又有朋友說，以往丈夫很忙，一家人很珍惜他放假的時光。本期待丈夫在家工作有更多時間相處，怎料天天見面，夫妻關係反跌落谷底，經常為不同的事爭吵。妻子埋怨丈夫在家也不幫忙做家事，丈夫投訴太太不懂教仔、理財不善……

為甚麼結婚生仔多年都沒有問題，突然間變了有問題？或許，問題一直存在，只是大家忙於工作，沒有察覺，無暇應付，擱在一邊。一場疫症把大家囚困家中，赤裸面對積壓多年的問題。如何拆彈？是家庭的一大考驗。

原文刊於《晴報》專欄，原題為「疫症下的家庭考驗」。

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